В Берлине эвакуировали почти 20 тысяч человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой

Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»

В Берлине эвакуировали почти 20 тысяч человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой

Фото: Stephan Widua/Unsplash

В Берлине эвакуировали почти 20 тысяч человек из-за двух обнаруженных бомб времен Второй мировой войны. Об этом написал Independent со ссылкой на сообщения берлинской полиции.

Вечером 18 сентября городские власти оцепили территорию в районе Фишеринзель. Там на дне руки Шпрее нашли неразорвавшуюся бомбу, покрытую илом и тиной. Она лежала на глубине четырех метров.

Примерно 7500 местных жителей велели покинуть свои дома. Многие из них вскоре столпились у временных приютов. Полиция заявила, что эвакуирует людей из всех зданий, находящихся в радиусе 500 метров от находки.

Утром 18 сентября спасатели сообщили, что бомбу не требуется обезвреживать и что жители района Фишеринзель могут вернуться в свои дома. Однако приюты Берлина все же остаются переполненными.

Дело в том, что в городе нашлась еще одна бомба весом 100 кг — в районе Шпандау. Ее планируют обезвредить, для этого свое жилье пришлось покинуть около 12 тыс. человек. Власти города открыли второй приют, чтобы разместить всех нуждающихся.
 

Расскажите друзьям