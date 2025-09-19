В Берлине эвакуировали почти 20 тысяч человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой

В Берлине эвакуировали почти 20 тысяч человек из-за двух обнаруженных бомб времен Второй мировой войны. Об этом написал Independent со ссылкой на сообщения берлинской полиции.
Вечером 18 сентября городские власти оцепили территорию в районе Фишеринзель. Там на дне руки Шпрее нашли неразорвавшуюся бомбу, покрытую илом и тиной. Она лежала на глубине четырех метров.
Примерно 7500 местных жителей велели покинуть свои дома. Многие из них вскоре столпились у временных приютов. Полиция заявила, что эвакуирует людей из всех зданий, находящихся в радиусе 500 метров от находки.
Утром 18 сентября спасатели сообщили, что бомбу не требуется обезвреживать и что жители района Фишеринзель могут вернуться в свои дома. Однако приюты Берлина все же остаются переполненными.
Дело в том, что в городе нашлась еще одна бомба весом 100 кг — в районе Шпандау. Ее планируют обезвредить, для этого свое жилье пришлось покинуть около 12 тыс. человек. Власти города открыли второй приют, чтобы разместить всех нуждающихся.