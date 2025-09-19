Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России

Рекордсмен отметил, что при выращивании использовал агротехнический уход, в том числе ежедневный полив в объеме 1 тыс. литров воды. «Все — от начала до конца — научная работа. Нельзя сказать, что есть какой-то один секрет, который позволяет добиться результата. Это совокупность всего: все агротехники вместе взятые и само собой семена», — пояснил он изданию News.ru.