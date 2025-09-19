Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России

Фермер-любитель из Подмосковья Александр Чусов, известный как Extreme Grower, вновь побил рекорд России на самую большую тыкву. Об этом сообщает ТАСС.
Выставка овощей-гигантов прошла в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». На ней выбрали не только самые тяжелые, но и самые красивые и большие овощи, выращенные россиянами.
Первое место по весу среди тыкв занял овощ Александра Чусова. При взвешивании его тыквы Кисамора стрелка весов остановилась на 969 килограммах. Второе место тоже заняла тыква Чусова, ее вес составил 961 килограмм.
Рекордсмен отметил, что при выращивании использовал агротехнический уход, в том числе ежедневный полив в объеме 1 тыс. литров воды. «Все — от начала до конца — научная работа. Нельзя сказать, что есть какой-то один секрет, который позволяет добиться результата. Это совокупность всего: все агротехники вместе взятые и само собой семена», — пояснил он изданию News.ru.
Овощи-гиганты с 20 сентября можно будет посмотреть на выставке в «Аптекарском огороде».
Чусов побил собственный рекорд России, установленный в прошлом году. Тогда ему удалось вырастить тыкву весом 817 килограммов. Фермер-любитель уже восемь лет выращивает гигантские овощи на участке в Подмосковье. Подробнее о нем и его увлечении мы писали здесь.
Мировой рекорд на самую крупную тыкву был установлен в 2023 году американским фермером Трэвисом Джинджером. Он вырастил овощ весом 1246 килограммов.