Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026

В индивидуальных видах они смогут выступить в нейтральном статусе. Кроме того, они не примут участия в церемонии открытия, а их награды не отобразят в медальной таблице. В МОК также отказали в участии спортсменам, поддерживающим военные действия или заключившим контракты с вооруженными силами.