Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
В индивидуальных видах они смогут выступить в нейтральном статусе. Кроме того, они не примут участия в церемонии открытия, а их награды не отобразят в медальной таблице. В МОК также отказали в участии спортсменам, поддерживающим военные действия или заключившим контракты с вооруженными силами.
Аналогичные правила были на летних соревнованиях в Париже в 2024 году. Тогда на этих условиях выступили 15 российских атлетов.
Зимние Олимпийские игры 2026 года планируется провести с 6 по 22 февраля. Они пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.