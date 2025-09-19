В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами

Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях

В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами

Фото: Wadaa H./Unsplash

Правительство Талибана запретило университетам Афганистана использовать книги, написанные женщинами. Под ограничения также попали 18 дисциплин, признанных противоречащими шариату. В их числе права человека, гендер и развитие, роль женщин в коммуникации. Об этом сообщил «Коммерсант».

Всего из учебных программ будет изъято 679 книг, из них 140 принадлежат перу женщин. Причем среди запрещенной литературы оказались и работы по естественным наукам, например, «Безопасность в химической лаборатории».

Еще 310 книг попали в список по другим мотивам — это произведения иранских авторов или тексты, изданные в Иране. Правительство Талибана решило их изъять для «предотвращения иранского влияния».

Тем временем в Непале прошла волна протестов, получившая название «революция зумеров». Выступления начались после блокировки соцсетей Facebook*, Instagram*, WhatsApp, WhatsApp, LinkedIn, Pinterest, Reddit и Signal. В результате ушел в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли, временным главой правительства назначили Сушилу Карки.

