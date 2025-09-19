В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами

Правительство Талибана запретило университетам Афганистана использовать книги, написанные женщинами. Под ограничения также попали 18 дисциплин, признанных противоречащими шариату. В их числе права человека, гендер и развитие, роль женщин в коммуникации. Об этом сообщил «Коммерсант».
Всего из учебных программ будет изъято 679 книг, из них 140 принадлежат перу женщин. Причем среди запрещенной литературы оказались и работы по естественным наукам, например, «Безопасность в химической лаборатории».
Еще 310 книг попали в список по другим мотивам — это произведения иранских авторов или тексты, изданные в Иране. Правительство Талибана решило их изъять для «предотвращения иранского влияния».
Тем временем в Непале прошла волна протестов, получившая название «революция зумеров». Выступления начались после блокировки соцсетей Facebook*, Instagram*, WhatsApp, WhatsApp, LinkedIn, Pinterest, Reddit и Signal. В результате ушел в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли, временным главой правительства назначили Сушилу Карки.