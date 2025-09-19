В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами

Правительство Талибана запретило университетам Афганистана использовать книги, написанные женщинами. Под ограничения также попали 18 дисциплин, признанных противоречащими шариату. В их числе права человека, гендер и развитие, роль женщин в коммуникации. Об этом сообщил «Коммерсант».