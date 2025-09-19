Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом

Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
В Берлине эвакуировали почти 20 тысяч человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»

Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом

Фото: iamhalsey

Американская певица Холзи заявила в подкасте Зейна Лоуи, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом. Причиной стали недостаточно высокие продажи ее предыдущей пластинки «The Great Impersonator».

По словам артистки, «The Great Impersonator» не разошелся так, как представители лейбла Columbia Records того ожидали. Сама Холзи оценивает релиз как успешный.

«Если я буду честной с тобой, альбом разошелся в 100 тысячах чертовых копий в первую неделю. Это довольно крутая первая неделя, в особенности для артиста, у которого давно не было хитов», — сказала певица.

Однако лейбл, как поделилась Холзи, не согласен с ее оценкой. Из-за этого артистке, согласно ее словам, «сложнее и сложнее выпускать музыку».

«Это самая трудная часть того, что я некогда была поп-звездой. Я больше не она, но мои результаты сравнивают с цифрами и показателями других людей, которых я не рассматриваю как находящихся со мной на одном уровне», — отметила Холзи.

Певица подчеркнула, что гастрольный тур, приуроченный к выходу «The Great Impersonator», стал самым продаваемым в ее карьере. «Но они хотят тех же цифр, что были у [альбома] „Manic“. Я не могу делать это каждый раз», — призналась она.

Альбом «The Great Impersonator» — пятый в карьере Холзи. Он вышел в 2024 году и занял второе место в чарте Billboard 200. «Manic» же был третьим альбомом певицы, он стал дважды платиновым.

