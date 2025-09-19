Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом

Американская певица Холзи заявила в подкасте Зейна Лоуи, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом. Причиной стали недостаточно высокие продажи ее предыдущей пластинки «The Great Impersonator».
По словам артистки, «The Great Impersonator» не разошелся так, как представители лейбла Columbia Records того ожидали. Сама Холзи оценивает релиз как успешный.
«Если я буду честной с тобой, альбом разошелся в 100 тысячах чертовых копий в первую неделю. Это довольно крутая первая неделя, в особенности для артиста, у которого давно не было хитов», — сказала певица.
Однако лейбл, как поделилась Холзи, не согласен с ее оценкой. Из-за этого артистке, согласно ее словам, «сложнее и сложнее выпускать музыку».
«Это самая трудная часть того, что я некогда была поп-звездой. Я больше не она, но мои результаты сравнивают с цифрами и показателями других людей, которых я не рассматриваю как находящихся со мной на одном уровне», — отметила Холзи.
Певица подчеркнула, что гастрольный тур, приуроченный к выходу «The Great Impersonator», стал самым продаваемым в ее карьере. «Но они хотят тех же цифр, что были у [альбома] „Manic“. Я не могу делать это каждый раз», — призналась она.
Альбом «The Great Impersonator» — пятый в карьере Холзи. Он вышел в 2024 году и занял второе место в чарте Billboard 200. «Manic» же был третьим альбомом певицы, он стал дважды платиновым.