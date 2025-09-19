Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»

Недавно Сабрина Карпентер была названа одним из хедлайнеров фестиваля Coachella в 2026 году вместе с Karol G и Джастином Бибером. Среди других артистов заявлены The XX, Nine Inch Nails, Turnstile, Labrinth, Дэвид Бирн, Interpol, Alex G, Bigbang, Laufey, Игги Поп, FKA Twigs, Wet Leg, Clipse и не только.