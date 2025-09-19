Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»

Певица Сабрина Карпентер выступит в качестве ведущей «Saturday Night Live» на телеканале NBC 18 октября. Об этом пишет Billboard.
«Они пожалеют об этом», — пошутила она. Карпентер также споет в этом выпуске в качестве музыкального гостя. Впервые на «SNL» Сабрина выступила в мае 2024 года, исполнив песню «Espresso».
51-й сезон шоу «Saturday Night Live» официально начнется 4 октября. Первый эпизод проведет музыкант Bad Bunny. К нему присоединится Doja Cat в качестве приглашенного музыканта.
Недавно Сабрина Карпентер была названа одним из хедлайнеров фестиваля Coachella в 2026 году вместе с Karol G и Джастином Бибером. Среди других артистов заявлены The XX, Nine Inch Nails, Turnstile, Labrinth, Дэвид Бирн, Interpol, Alex G, Bigbang, Laufey, Игги Поп, FKA Twigs, Wet Leg, Clipse и не только.