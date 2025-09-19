Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании

Ивангай сравнил их отношения с судебным процессом Джонни Деппа и Эмбер Херд. Он выразил мнение, что ложные обвинения, подобные тем, что, по его словам, выдвинула Ро, дискредитируют пострадавших от насилия и вредят всем женщинам. «Пока миллионы женщин по всеми миру нуждаются в защите от реального насилия, ложные обвинения наносят удары по всем ним. Когда человек цинично примеряет на себя роль жертвы, она не просто клевещет на другого — она обесценивает боль настоящих пострадавших и подрывает доверие к их историям. Это не защита — это предательство», — сказал Рудской.