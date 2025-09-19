Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании

Блогер Ивангай (Иван Рудской) опубликовал 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи», в котором ответил на обвинения в сексуализированном насилии. В обращении он назвал утверждения бывшей девушки ложными, а ее поведение в отношениях — абьюзивным.
По словам Рудского, Марьяна Ро оказывала на него психологическое давление: угрожала суицидом и умоляла не прекращать отношения, в то время как он сам неоднократно пытался разорвать их. «Это я неоднократно пытался уйти, она меня не отпускала, используя шантаж, угрозы. Угрозы суицидом были ее главным инструментом! Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину», — поделился блогер.
Рудской упомянул о ревности со стороны Ро. Он привел в пример поездку на конференцию YouTube в Нью-Йорк, во время которой, по его версии, Ро обвиняла его в сексуальных отношениях с видеоблогером Катей Клэп.
В ответ на слова Ро о том, что у нее «было сильное отторжение близости, <...> становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом вообще», он обратил внимание, что вскоре после расставания девушка участвовала в полуобнаженной фотосессии для журнала «Максим», а сейчас ведет страницу на OnlyFans. «Это отторжение сексуальности так выглядит?» — спросил блогер.
Ивангай сравнил их отношения с судебным процессом Джонни Деппа и Эмбер Херд. Он выразил мнение, что ложные обвинения, подобные тем, что, по его словам, выдвинула Ро, дискредитируют пострадавших от насилия и вредят всем женщинам. «Пока миллионы женщин по всеми миру нуждаются в защите от реального насилия, ложные обвинения наносят удары по всем ним. Когда человек цинично примеряет на себя роль жертвы, она не просто клевещет на другого — она обесценивает боль настоящих пострадавших и подрывает доверие к их историям. Это не защита — это предательство», — сказал Рудской.
17 сентября Марьяна Ро обвинила Ивангая в изнасиловании. По ее словам, когда ей было 14 лет, а ему — 18, парень совершил в отношении нее сексуализированное насилие. Ро рассказала, что годами работала над травмой, испытывала отторжение близости, сталкивалась с истериками и суицидальными мыслями. По словам девушки, после разрыва Ивангай ее преследовал: писал ее друзьям и появлялся на тех же мероприятиях.