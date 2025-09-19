Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании

Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»

Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании

Фото: EeOneGuy

Блогер Ивангай (Иван Рудской) опубликовал 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи», в котором ответил на обвинения в сексуализированном насилии. В обращении он назвал утверждения бывшей девушки ложными, а ее поведение в отношениях — абьюзивным.

По словам Рудского, Марьяна Ро оказывала на него психологическое давление: угрожала суицидом и умоляла не прекращать отношения, в то время как он сам неоднократно пытался разорвать их. «Это я неоднократно пытался уйти, она меня не отпускала, используя шантаж, угрозы. Угрозы суицидом были ее главным инструментом! Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину», — поделился блогер.

Рудской упомянул о ревности со стороны Ро. Он привел в пример поездку на конференцию YouTube в Нью-Йорк, во время которой, по его версии, Ро обвиняла его в сексуальных отношениях с видеоблогером Катей Клэп.

В ответ на слова Ро о том, что у нее «было сильное отторжение близости, <...> становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом вообще», он обратил внимание, что вскоре после расставания девушка участвовала в полуобнаженной фотосессии для журнала «Максим», а сейчас ведет страницу на OnlyFans. «Это отторжение сексуальности так выглядит?» — спросил блогер.

Ивангай сравнил их отношения с судебным процессом Джонни Деппа и Эмбер Херд. Он выразил мнение, что ложные обвинения, подобные тем, что, по его словам, выдвинула Ро, дискредитируют пострадавших от насилия и вредят всем женщинам. «Пока миллионы женщин по всеми миру нуждаются в защите от реального насилия, ложные обвинения наносят удары по всем ним. Когда человек цинично примеряет на себя роль жертвы, она не просто клевещет на другого — она обесценивает боль настоящих пострадавших и подрывает доверие к их историям. Это не защита — это предательство», — сказал Рудской.

17 сентября Марьяна Ро обвинила Ивангая в изнасиловании. По ее словам, когда ей было 14 лет, а ему — 18, парень совершил в отношении нее сексуализированное насилие. Ро рассказала, что годами работала над травмой, испытывала отторжение близости, сталкивалась с истериками и суицидальными мыслями. По словам девушки, после разрыва Ивангай ее преследовал: писал ее друзьям и появлялся на тех же мероприятиях.

Расскажите друзьям