«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»

Фото: Софья Анцупова/пресс-служба Киностудии Горького

На II Московском международном кинофестивале молодежных фильмов «Высоко» будет номинация «Выбор Афиши Daily». Спецприз от редакции вручат на закрытии смотра. 

Фестиваль пройдет в Москве с 25 по 28 сентября и представит более 60 фильмов разных жанров: игровые, документальные, анимационные, научно-популярные и экспериментальные проекты. Картины созданы молодыми кинематографистами из России и других стран. Посетители смогут бесплатно посмотреть ленты на площадках Киностудии Горького, в кинотеатре «Пионер» и сети «Москино».

В этом году на «Высоко» будут две международные конкурсные программы ― полнометражных фильмов и короткометражного кино. Конкурс короткометражек проводится впервые.  

«В обе конкурсные программы включены фильмы, раскрывающие тему этого года — „Возможности и развитие молодого человека в эпоху технологий и творчества“. Это и драмы взросления, и комедии, анимированные и документальные фильмы. Большинство отобранных картин созданы начинающими авторами», — рассказала программный директор фестиваля Мария Безенкова.

В конкурсе полнометражных фильмов участвуют восемь картин из США, Испании, Индии, России, Сербии и Японии. Среди них документальный фильм о пищевой индустрии «Корпорация „Еда”-2“, анимация „Стеклодув“ и драма „Невзгодам вопреки“. Победителей определят зрители и профессиональное жюри. 

Помимо конкурсных, на «Высоко» будут четыре внеконкурсные программы: о профессиях, психологии, исследованиях и молодежной культуре Индии. На фестивале также будут мастер-классы со специалистами медиаиндустрии и лаборатория по съемке короткометражек. В программе «Первые шаги в кино» пройдут встречи с кастинг-директорами, кинобатл и практические занятия для начинающих.

Фестиваль организован Киностудией Горького и Фондом развития детско-семейного и молодежного контента при поддержке проекта мэра Москвы «Москва — город кино».

