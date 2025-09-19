«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»

Фестиваль пройдет в Москве с 25 по 28 сентября и представит более 60 фильмов разных жанров: игровые, документальные, анимационные, научно-популярные и экспериментальные проекты. Картины созданы молодыми кинематографистами из России и других стран. Посетители смогут бесплатно посмотреть ленты на площадках Киностудии Горького, в кинотеатре «Пионер» и сети «Москино».