«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»

На II Московском международном кинофестивале молодежных фильмов «Высоко» будет номинация «Выбор Афиши Daily». Спецприз от редакции вручат на закрытии смотра.
Фестиваль пройдет в Москве с 25 по 28 сентября и представит более 60 фильмов разных жанров: игровые, документальные, анимационные, научно-популярные и экспериментальные проекты. Картины созданы молодыми кинематографистами из России и других стран. Посетители смогут бесплатно посмотреть ленты на площадках Киностудии Горького, в кинотеатре «Пионер» и сети «Москино».
В этом году на «Высоко» будут две международные конкурсные программы ― полнометражных фильмов и короткометражного кино. Конкурс короткометражек проводится впервые.
«В обе конкурсные программы включены фильмы, раскрывающие тему этого года — „Возможности и развитие молодого человека в эпоху технологий и творчества“. Это и драмы взросления, и комедии, анимированные и документальные фильмы. Большинство отобранных картин созданы начинающими авторами», — рассказала программный директор фестиваля Мария Безенкова.
В конкурсе полнометражных фильмов участвуют восемь картин из США, Испании, Индии, России, Сербии и Японии. Среди них документальный фильм о пищевой индустрии «Корпорация „Еда”-2“, анимация „Стеклодув“ и драма „Невзгодам вопреки“. Победителей определят зрители и профессиональное жюри.
Помимо конкурсных, на «Высоко» будут четыре внеконкурсные программы: о профессиях, психологии, исследованиях и молодежной культуре Индии. На фестивале также будут мастер-классы со специалистами медиаиндустрии и лаборатория по съемке короткометражек. В программе «Первые шаги в кино» пройдут встречи с кастинг-директорами, кинобатл и практические занятия для начинающих.
Фестиваль организован Киностудией Горького и Фондом развития детско-семейного и молодежного контента при поддержке проекта мэра Москвы «Москва — город кино».