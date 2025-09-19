Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли

Фото: Lions Gate Television

Студия A24 запустила в работу комедию «Jonty». Об этом сообщает Deadline.

Главную роль в ней исполнит номинант на «Оскар» Джесси Племонс, а его партнером станет лауреат премии «Тони» Коул Эскола.

Режиссером проекта выступит Лорин Скафариа («Стриптизёрши»), сценарий она написала совместно с создателем «Наследников» Джесси Армстронгом и автором «Четырех львов» Сэмом Бэйном. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Фильм продюсируют A24, Ари Астер и Ларс Кнудсен (Square Peg), а также Лорн Майклс и Эрин Дэвид (Broadway Video). Исполнительными продюсерами станут Племонс, Армстронг и Бэйн.

Для Племонса это еще один крупный проект после «Видов доброты» Йоргоса Лантимоса и готовящейся премьеры «Бугонии». Эскола же прославился на Бродвее с пьесой «Oh, Mary!», которая принесла ему «Тони» и стала театральным хитом.

