Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action

В августе писательница заявила, что намерена использовать доходы от своих произведений и их адаптаций для поддержки Palestine Action. Эта британская группа использует прямые действия, чтобы сорвать работу оборонной промышленности Великобритании, которую активисты обвиняют в соучастии с Израилем в проведении геноцида. В своих кампаниях Palestine Action проникали на оборонные заводы и уничтожали там имущество.