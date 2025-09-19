Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Фото: Erik Voake/Getty Images

Салли Руни не смогла приехать в Великобританию на церемонию вручения премии Sky Arts. Ирландская писательница опасалась, что ее арестуют за поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которую британское правительство признало террористической. Об этом сообщает The Guardian.

Руни получила премию Sky Arts в номинации «Литература» за свой четвертый роман «Интермеццо». На церемонии вручения награду за писательницу получил ее редактор, издатель Faber Алекс Боулер.

Боулер зачитал заявление Руни, в котором автор объяснила, что из-за поддержки «ненасильственного антивоенного протеста» она больше не может безопасно въезжать в Великобританию без риска ареста.

В августе писательница заявила, что намерена использовать доходы от своих произведений и их адаптаций для поддержки Palestine Action. Эта британская группа использует прямые действия, чтобы сорвать работу оборонной промышленности Великобритании, которую активисты обвиняют в соучастии с Израилем в проведении геноцида. В своих кампаниях Palestine Action проникали на оборонные заводы и уничтожали там имущество. 

В июле британское правительство признало организацию террористической после того, как члены сети повредили два военных самолета на базе Королевских ВВС в Брайз-Нортон. Активисты распылили краску в двигатели лайнеров. После признания Palestine Action террористической в Великобритании были задержаны более 1600 человек за ее поддержку. 

Из-за рисков быть арестованной Руни отменила все публичные мероприятия в Великобритании. В заявлении The Guardian она отметила: «Поскольку комиссия ООН установила, что Израиль совершал и продолжает совершать геноцид палестинского народа, действия Palestine Action нельзя переоценить: они одновременно смелы и крайне важны. Меньшее, что я могу сделать, — это ясно дать понять, что поддерживаю их и буду продолжать это делать, несмотря на возможные последствия».

