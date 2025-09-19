Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок

Фото: Flipsnack/Unsplash

Google внедрит искусственный интеллект Gemini прямо в браузер Chrome. Об этом компания написала в официальном блоге.

Чат-бот Gemini будет доступен по кнопке в правом верхнем углу экрана. Нейросеть сможет объяснять сложный материал с любых вкладок, суммировать информацию с нескольких сайтов, сравнивать их между собой — например, выбирать более дешевые авиабилеты.

ИИ также получит доступ к истории браузера — он сможет находить важные страницы, которые пользователь посещал ранее. Например, можно будет задать вопросы: «На каком сайте я видел письменный стол из ореха на прошлой неделе?» или «Как назывался блог о школьных покупках, который я читал?».

Gemini сможет автоматически выполнять рутинные операции на веб-страницах — например, бронировать столик в ресторане или выбирать время для стрижки. Пользователь при этом сохраняет полный контроль над процессом и может в любой момент отменить выполнение операции.

Google внес систему ИИ-защиты от угроз в сети. Модель Gemini Nano будет выявлять мошенников, подозрительные сайты и вредоносное ПО.

Нейросети используют не только для практических задач, но и для творчества. Например, блогер Orbyss Ai с помощью той же Gemini оживил знакомый многим с детства коврик с дорожной разметкой.

