Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

Режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи объявили о расставании в совместном заявлении, опубликованном AFP.
«С большим уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон приняли решение расстаться», — говорится в сообщении.
Звезды познакомились еще в 2006 году на Каннском кинофестивале, но в то время оба состояли в длительных отношениях с другими людьми. Они вновь встретились в 2022 году, когда Беллуччи вручила Бертону премию на фестивале «Люмьер» во Франции.
Впервые как пара они вышли в свет в октябре 2023 года на Римском кинофестивале. Бертон посетил мероприятие, чтобы поддержать Беллуччи на премьере ее фильма «Мария Каллас. Воспоминания в письмах».
Беллуччи также снялась в фильме Бертона «Битлджус Битлджус», где исполнила роль антагонистки Долорес. «Что я могу сказать… Я рада, что познакомилась с этим человеком, во-первых. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю, что это за человек, я люблю его, и теперь я собираюсь встретиться с режиссером — начинается еще одно приключение», — говорила актриса после того, как получила роль.
Ранее Бертон более десяти лет был в отношениях с актрисой Хеленой Бонем Картер, от которой у него двое детей. Беллуччи же до 2013 года состояла в браке с французским актером Венсаном Касселем, в семье родились дочери Дева и Леони.