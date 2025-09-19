Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

Беллуччи также снялась в фильме Бертона «Битлджус Битлджус», где исполнила роль антагонистки Долорес. «Что я могу сказать… Я рада, что познакомилась с этим человеком, во-первых. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю, что это за человек, я люблю его, и теперь я собираюсь встретиться с режиссером — начинается еще одно приключение», — говорила актриса после того, как получила роль.