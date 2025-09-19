«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки

«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар

Фото: emanuviews/Unsplash

«Аэрофлот» возобновил авиасообщение между Петербургом и Краснодаром. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Авиаперевозчик впервые запустил регулярные рейсы из аэропорта Пулково в столицу Кубани. Полеты будут выполняться ежедневно.

Первый рейс SU2954 прошел с полной коммерческой загрузкой на самолете Airbus A320 в двухклассной компоновке: восемь кресел класса «Бизнес» и 150 кресел класса «Эконом».

Компания отмечает, что новое направление будет востребовано как у туристов, так и у деловых пассажиров, что позволит увеличить пассажиропоток между Петербургом и Краснодарским краем.

Режим ограничений полетов в южные и центральные регионы России действует с февраля 2022 года. Постепенно аэропорты возобновляют работу: в 2024-м открылся аэропорт Элисты, в июле 2025-го — аэропорт Геленджика, а 17 сентября 2025 года — аэропорт Краснодара, куда первым прилетел самолет «Аэрофлота» из Москвы.

Расскажите друзьям