«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар

«Аэрофлот» возобновил авиасообщение между Петербургом и Краснодаром. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Авиаперевозчик впервые запустил регулярные рейсы из аэропорта Пулково в столицу Кубани. Полеты будут выполняться ежедневно.
Первый рейс SU2954 прошел с полной коммерческой загрузкой на самолете Airbus A320 в двухклассной компоновке: восемь кресел класса «Бизнес» и 150 кресел класса «Эконом».
Компания отмечает, что новое направление будет востребовано как у туристов, так и у деловых пассажиров, что позволит увеличить пассажиропоток между Петербургом и Краснодарским краем.
Режим ограничений полетов в южные и центральные регионы России действует с февраля 2022 года. Постепенно аэропорты возобновляют работу: в 2024-м открылся аэропорт Элисты, в июле 2025-го — аэропорт Геленджика, а 17 сентября 2025 года — аэропорт Краснодара, куда первым прилетел самолет «Аэрофлота» из Москвы.