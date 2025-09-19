В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет

В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»

Фестиваль якутского кино «Саха Синема» пройдет с 21 по 27 сентября в кинотеатрах сети «Синема Парк и Формула Кино» в Москве, Петербурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Сочи и Тюмени. Об этом пишет газета «Культура».

Мероприятие приурочено ко Дню государственности республики Саха (Якутия) и организовано при поддержке местного представительства. «Якутское кино за последние годы достигло впечатляющих высот, завоевав признание как на российском, так и на международном уровне. У нас большой опыт проведения таких фестивалей, ведь Якутия — это флагман регионального кино», — сказал Андрей Федотов, постпред Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

Открытие фестиваля состоится 21 сентября в 17.00 в московском кинотеатре «Синема Парк Метрополис». Гостей ждет программа с якутской экспозицией, фотозоной, шоу строганины от компании «Сила Сибири», национальными играми хабылык и хаамыска, а также выступление этно-певицы Марисабель.

В программе запланированы показы картин «Подари мне цветы», «Не хороните меня без Ивана», «Диодорова. Против течения», «Там, где танцуют стерхи», «Алдан», «Надо мною солнце не садится». Фильм закрытия будет показан 27 сентября.

