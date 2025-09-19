В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»

Мероприятие приурочено ко Дню государственности республики Саха (Якутия) и организовано при поддержке местного представительства. «Якутское кино за последние годы достигло впечатляющих высот, завоевав признание как на российском, так и на международном уровне. У нас большой опыт проведения таких фестивалей, ведь Якутия — это флагман регионального кино», — сказал Андрей Федотов, постпред Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.