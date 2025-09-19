В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»

Фестиваль якутского кино «Саха Синема» пройдет с 21 по 27 сентября в кинотеатрах сети «Синема Парк и Формула Кино» в Москве, Петербурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Сочи и Тюмени. Об этом пишет газета «Культура».
Мероприятие приурочено ко Дню государственности республики Саха (Якутия) и организовано при поддержке местного представительства. «Якутское кино за последние годы достигло впечатляющих высот, завоевав признание как на российском, так и на международном уровне. У нас большой опыт проведения таких фестивалей, ведь Якутия — это флагман регионального кино», — сказал Андрей Федотов, постпред Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.
Открытие фестиваля состоится 21 сентября в 17.00 в московском кинотеатре «Синема Парк Метрополис». Гостей ждет программа с якутской экспозицией, фотозоной, шоу строганины от компании «Сила Сибири», национальными играми хабылык и хаамыска, а также выступление этно-певицы Марисабель.
В программе запланированы показы картин «Подари мне цветы», «Не хороните меня без Ивана», «Диодорова. Против течения», «Там, где танцуют стерхи», «Алдан», «Надо мною солнце не садится». Фильм закрытия будет показан 27 сентября.