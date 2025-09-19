Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу

Ответчик утверждал, что его комментарии касались вымышленных персонажей, а не реальных людей, стоящих за ними. Однако суд отклонил этот аргумент, заявив, что если аватар воспринимается как образ конкретного человека, то нападки на цифрового персонажа распространяются и на его реальный прототип.