Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу

Иллюстрация: @plave_official

Суд в Южной Корее обязал пользователя соцсетей выплатить 500 тыс. вон (около 30 тыс. рублей) за клевету на бойз-бэнд Plave, члены которого ― виртуальные персонажи. Об этом сообщает Би-би-си.

Пятеро участников Plave озвучиваются и анимируются с помощью технологии захвата движений реальными, но анонимными исполнителями.

В июле 2024 года ответчик опубликовал серию негативных постов о Plave, используя нецензурную лексику. Среди прочего мужчина написал, что «люди за аватарами могут быть некрасивыми в реальности» и что они «похожи на типичных корейских мужчин». 

Ответчик утверждал, что его комментарии касались вымышленных персонажей, а не реальных людей, стоящих за ними. Однако суд отклонил этот аргумент, заявив, что если аватар воспринимается как образ конкретного человека, то нападки на цифрового персонажа распространяются и на его реальный прототип.

Агентство Plave — Vlast — требовало выплатить по 6,5 млн вон каждому из пяти исполнителей, утверждая, что комментарии причинили им эмоциональный ущерб. Суд же постановил выплатить лишь по 100 тыс. вон на каждого, исходя из тяжести оскорбительных комментариев и обстоятельств дела.  

Это одно из первых дел, связанных с виртуальными кей-поп-айдолами ― все более популярным явлением в Южной Корее. Plave, дебютировавшие в 2023 году, ― одна из самых успешных виртуальных кей-поп-групп. У них более миллиона подписчиков на ютубе, их песня «Way 4 Luv» получила в прошлом году две номинации на MAMA Awards. В этом году коллектив был удостоен награды на Seoul Music Awards.

