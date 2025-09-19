Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»

Okko представил тизерные материалы сериала «Встать на ноги». Главные роли в проекте исполняют Гоша Куценко и Мила Ершова. Премьера первых эпизодов состоялась на фестивале «Новый сезон», проходящем 15–20 сентября в «Розе Хутор».
Сюжет разворачивается вокруг бывшего заключенного по прозвищу Старый (Гоша Куценко), вышедшего на свободу после 20 лет тюрьмы. Он намеревается получить деньги у своего бывшего сообщника Рахима (Алексей Розин), ставшего успешным бизнесменом, и скрыться. Однако эти планы рушатся, когда он узнает, что у него есть взрослая дочь Оля (Мила Ершова), передвигающаяся на коляске.
Отца и дочь вынуждают жить вместе — и их соседство становится испытанием для обоих. Старый пытается опекать самостоятельную девушку, но в процессе становится ясно, что помощь нужна не ей, а ему самому — чтобы наконец «встать на ноги».
Режиссером выступил Павел Тимофеев, ранее работавший над другим проектом Okko — вторым сезоном шоу «Выжившие». Оператором «Встать на ноги» стал Иван Бурлаков, известный по «Салюту-7», «Жить» и «Затерянным».
Студия называет проект инклюзивной лирической комедией. Сериал будет состоять из восьми эпизодов по 45 минут.