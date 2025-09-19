Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет

Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»

Фото: Okko

Okko представил тизерные материалы сериала «Встать на ноги». Главные роли в проекте исполняют Гоша Куценко и Мила Ершова. Премьера первых эпизодов состоялась на фестивале «Новый сезон», проходящем 15–20 сентября в «Розе Хутор».

Сюжет разворачивается вокруг бывшего заключенного по прозвищу Старый (Гоша Куценко), вышедшего на свободу после 20 лет тюрьмы. Он намеревается получить деньги у своего бывшего сообщника Рахима (Алексей Розин), ставшего успешным бизнесменом, и скрыться. Однако эти планы рушатся, когда он узнает, что у него есть взрослая дочь Оля (Мила Ершова), передвигающаяся на коляске.

Отца и дочь вынуждают жить вместе — и их соседство становится испытанием для обоих. Старый пытается опекать самостоятельную девушку, но в процессе становится ясно, что помощь нужна не ей, а ему самому — чтобы наконец «встать на ноги».

Видео: Okko

Режиссером выступил Павел Тимофеев, ранее работавший над другим проектом Okko — вторым сезоном шоу «Выжившие». Оператором «Встать на ноги» стал Иван Бурлаков, известный по «Салюту-7», «Жить» и «Затерянным».

Студия называет проект инклюзивной лирической комедией. Сериал будет состоять из восьми эпизодов по 45 минут.

Расскажите друзьям