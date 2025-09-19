Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»

Сюжет разворачивается вокруг бывшего заключенного по прозвищу Старый (Гоша Куценко), вышедшего на свободу после 20 лет тюрьмы. Он намеревается получить деньги у своего бывшего сообщника Рахима (Алексей Розин), ставшего успешным бизнесменом, и скрыться. Однако эти планы рушатся, когда он узнает, что у него есть взрослая дочь Оля (Мила Ершова), передвигающаяся на коляске.