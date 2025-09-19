У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута

Сбор осевшего мазута с морского дня у побережья Анапы и Темрюкского района полностью завершен. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
С 10 по 17 сентября у причала в поселке Джемете водолазы подняли на берег последний 443 мешка с нефтепродуктами. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тыс. тонн.
Очистка проходила на 19 участках, расстояние между крайними из них ― почти 14 километров. Собирали нефтепродукты с помощью лопат и эжекторных установок. Участвовали сотрудники МЧС, аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Морспасслужбы.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефтиь-239». В море оказались около 4 тыс. тонн нефтепродуктов.
Пострадали тысячи птиц, десятки дельфинов и других морских млекопитающих. В феврале 2025-го даже на очищенных от крупных пятен мазута пляжах Анапы концентрация опасного канцерогена бензапирена превышала в более чем 20 раз предельно допустимую.
Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Из-за этого турпоток в Анапе упал на 70%.