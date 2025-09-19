У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута

С 10 по 17 сентября у причала в поселке Джемете водолазы подняли на берег последний 443 мешка с нефтепродуктами. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тыс. тонн.