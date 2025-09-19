Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»

Риз Уизерспун раскрыла причину своего ухода из фильма «Исчезнувшая» Дэвида Финчера. Ее слова передает Variety.
Актриса изначально была утверждена на роль Эми Эллиотт Данн. Она получила одобрение от писательницы Джиллиан Флинн и курировала проект через свою продюсерскую компанию, которая теперь называется Hello Sunshine.
Однако когда к проекту присоединился режиссер Дэвид Финчер, он решил не брать ее на эту роль. «Дэвид сказал мне, что я совсем не подхожу для этой части и не будет меня брать. Я обсуждала роль с писательницей Джиллиан Флинн, и она хотела, чтобы я сыграла Эми, но Финчер сказал: „Нет, это не твоя роль“», — сказала актриса.
В итоге роль досталась Розамунд Пайк, которая получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль. Фильм стал кассовым успехом, собрав 369 млн долларов по всему миру, что стало рекордом для Финчера.
«Для меня это было проверкой эго: не для всего ты подходишь. Финчер был абсолютно прав, а Розамунд Пайк сыграла невероятно», — отметила актриса. В том же году Уизерспун получила номинацию на «Оскар» за фильм «Дикая».