Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»

Однако когда к проекту присоединился режиссер Дэвид Финчер, он решил не брать ее на эту роль. «Дэвид сказал мне, что я совсем не подхожу для этой части и не будет меня брать. Я обсуждала роль с писательницей Джиллиан Флинн, и она хотела, чтобы я сыграла Эми, но Финчер сказал: „Нет, это не твоя роль“», — сказала актриса.