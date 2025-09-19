Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков

Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения

Фото: Lionsgate

Сильвестр Сталлоне поделился идеей приквела к культовой франшизе «Рэмбо». Об этом сообщает Variety.

Идея актера предполагала использование искусственного интеллекта для омоложения Сталлоне до подростка. «Все думали, что я сошел с ума. Но ИИ достаточно продвинут, чтобы показать Сайгон глазами 18-летнего Рэмбо и использовать тот же образ».

Хотя проект с Ноа Сентинео уже находится в разработке, Сталлоне не участвует в нем и лишь поделился своим видением. Актер также отметил, что любую другую попытку сыграть Джона Рэмбо будет сложно принять зрителям, поскольку роль прочно ассоциируется именно с ним.

Сейчас Сильвестр Сталлоне готовит к выпуску мемуары «The Steps», которые выйдут 5 мая следующего года. В книге актер делится историей своего пути от приезда в Нью-Йорк в 1969 году до триумфа фильма «Рокки» на премии «Оскар» 1977 года.

Расскажите друзьям