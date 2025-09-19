Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения

Сильвестр Сталлоне поделился идеей приквела к культовой франшизе «Рэмбо». Об этом сообщает Variety.
Идея актера предполагала использование искусственного интеллекта для омоложения Сталлоне до подростка. «Все думали, что я сошел с ума. Но ИИ достаточно продвинут, чтобы показать Сайгон глазами 18-летнего Рэмбо и использовать тот же образ».
Хотя проект с Ноа Сентинео уже находится в разработке, Сталлоне не участвует в нем и лишь поделился своим видением. Актер также отметил, что любую другую попытку сыграть Джона Рэмбо будет сложно принять зрителям, поскольку роль прочно ассоциируется именно с ним.
Сейчас Сильвестр Сталлоне готовит к выпуску мемуары «The Steps», которые выйдут 5 мая следующего года. В книге актер делится историей своего пути от приезда в Нью-Йорк в 1969 году до триумфа фильма «Рокки» на премии «Оскар» 1977 года.