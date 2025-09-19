Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ

Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены

Фото: Prime Video

Режиссер Вуди Аллен дал большое интервью Wall Street Journal, приуроченное к выходу его дебютного романа «Что с Баумом?» (What’s With Baum?).

Во время разговора он прокомментировал обвинения в сексуализированном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу, которые на протяжении десятилетий лишают его поддержки в Голливуде. Аллен вновь заявил, что обвинения ложные, а сам феномен «культуры отмены» назвал «глупостью».

Фэрроу в ответ подчеркнула, что ее показания остаются неизменными с детства: «Я 40-летняя женщина, и меня изнасиловал Вуди Аллен». Несмотря на отказ многих актеров работать с режиссером, он утверждает, что не держит зла: «Люди думают, что поступают правильно, но на самом деле ошибаются».

В новом романе Аллена главный герой — еврей-журналист и неудавшийся драматург Ашер Баум, переживающий проблемы в браке и карьере. По описанию издания, персонажи и сюжетные линии явно перекликаются с личной жизнью писателя.

Расскажите друзьям