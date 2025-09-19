Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены

Режиссер Вуди Аллен дал большое интервью Wall Street Journal, приуроченное к выходу его дебютного романа «Что с Баумом?» (What’s With Baum?).
Во время разговора он прокомментировал обвинения в сексуализированном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу, которые на протяжении десятилетий лишают его поддержки в Голливуде. Аллен вновь заявил, что обвинения ложные, а сам феномен «культуры отмены» назвал «глупостью».
Фэрроу в ответ подчеркнула, что ее показания остаются неизменными с детства: «Я 40-летняя женщина, и меня изнасиловал Вуди Аллен». Несмотря на отказ многих актеров работать с режиссером, он утверждает, что не держит зла: «Люди думают, что поступают правильно, но на самом деле ошибаются».
В новом романе Аллена главный герой — еврей-журналист и неудавшийся драматург Ашер Баум, переживающий проблемы в браке и карьере. По описанию издания, персонажи и сюжетные линии явно перекликаются с личной жизнью писателя.