Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост

Эгейское побережье Айвалыка в Турции сегодня состоит из островов и полуостровов, но в период плейстоцена — или ледникового периода — все было иначе. Уровень моря был примерно на 100 метров ниже современного, и между Антальей и юго-восточной Европой был ледниковый мост.