Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост

Фото: Grianghraf/Unsplash

Археологи выяснили, что миграция древних людей из Африки в Европу могла проходить через ныне затопленный участок Турции. На это указали 138 найденных на побережье Айвалыка каменных объектов. Статью опубликовали в Journal of Island and Coastal Archaeology. Основные тезисы пересказал Popular Science.

Эгейское побережье Айвалыка в Турции сегодня состоит из островов и полуостровов, но в период плейстоцена — или ледникового периода — все было иначе. Уровень моря был примерно на 100 метров ниже современного, и между Антальей и юго-восточной Европой был ледниковый мост.

Среди найденных здесь 138 артефактов — тесла, ручные топоры, инструменты из сколотого камня. Подобные технологии были характерны как для неандертальцев, так и для ранних Homo sapiens и доказывают их присутствие в регионе.

«Результаты подтвердили, что Айвалык, который никогда ранее не изучался на предмет его палеолитического потенциала, хранит важнейшие среды ранней человеческой деятельности», — прокомментировала результаты исследования соавтор статьи Гекнур Карахан.

Тем временем в США наградили победителей Шнобелевской премии — пародии на Нобелевку. Ее лауреатами становятся ученые с самыми странными находками. В числе победителей этого года: документация роста ногтей на протяжении 35 лет, глоток водки, помогающий общаться на иностранном языке, ультрафиолет, устраняющий неприятный запах кроссовок.

