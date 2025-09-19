Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост

Археологи выяснили, что миграция древних людей из Африки в Европу могла проходить через ныне затопленный участок Турции. На это указали 138 найденных на побережье Айвалыка каменных объектов. Статью опубликовали в Journal of Island and Coastal Archaeology. Основные тезисы пересказал Popular Science.
Эгейское побережье Айвалыка в Турции сегодня состоит из островов и полуостровов, но в период плейстоцена — или ледникового периода — все было иначе. Уровень моря был примерно на 100 метров ниже современного, и между Антальей и юго-восточной Европой был ледниковый мост.
Среди найденных здесь 138 артефактов — тесла, ручные топоры, инструменты из сколотого камня. Подобные технологии были характерны как для неандертальцев, так и для ранних Homo sapiens и доказывают их присутствие в регионе.
«Результаты подтвердили, что Айвалык, который никогда ранее не изучался на предмет его палеолитического потенциала, хранит важнейшие среды ранней человеческой деятельности», — прокомментировала результаты исследования соавтор статьи Гекнур Карахан.
