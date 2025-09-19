Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу

Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней

Фото: Иван Тимошенко/«Роскосмос»

Спутник «Бион-М» № 2 с живыми организмами на борту приземлился в оренбургских степях. Он провел в космосе 30 суток. Кадрами с места посадки поделился «Роскосмос».

На борту «Биона-М» 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. С ними в космосе находились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних спутниках.

О состоянии живых организмов после посадки «Роскосмос» пока не сообщал. После приземления их отправят в Москву для дальнейших исследований.

На спутнике ученые ИМБП РАН и Российской академии наук планировали провести 10 экспериментов. За мышами-космонавтами все время полета следили при помощи датчиков внутри бокса и чипов, которые вживлены в нескольких особей. Теперь данные должны сравнить с двумя группами мышей, оставшихся на Земле, одна из которых будет жила в привычных условиях, а вторая ― в лаборатории. Ученые установят, повлияют ли условия космоса на гормональный фон, иммунитет, водо-солевой обмен и репродуктивную систему грызунов.

Цель проекта ― изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите МКС. Результаты исследований лягут в основу методов защиты пилотируемых полетов в космос, в том числе за пределы низкой околоземной орбиты.

