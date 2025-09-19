Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней

На спутнике ученые ИМБП РАН и Российской академии наук планировали провести 10 экспериментов. За мышами-космонавтами все время полета следили при помощи датчиков внутри бокса и чипов, которые вживлены в нескольких особей. Теперь данные должны сравнить с двумя группами мышей, оставшихся на Земле, одна из которых будет жила в привычных условиях, а вторая ― в лаборатории. Ученые установят, повлияют ли условия космоса на гормональный фон, иммунитет, водо-солевой обмен и репродуктивную систему грызунов.