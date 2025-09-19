Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней

Спутник «Бион-М» № 2 с живыми организмами на борту приземлился в оренбургских степях. Он провел в космосе 30 суток. Кадрами с места посадки поделился «Роскосмос».
На борту «Биона-М» 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. С ними в космосе находились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних спутниках.
О состоянии живых организмов после посадки «Роскосмос» пока не сообщал. После приземления их отправят в Москву для дальнейших исследований.
На спутнике ученые ИМБП РАН и Российской академии наук планировали провести 10 экспериментов. За мышами-космонавтами все время полета следили при помощи датчиков внутри бокса и чипов, которые вживлены в нескольких особей. Теперь данные должны сравнить с двумя группами мышей, оставшихся на Земле, одна из которых будет жила в привычных условиях, а вторая ― в лаборатории. Ученые установят, повлияют ли условия космоса на гормональный фон, иммунитет, водо-солевой обмен и репродуктивную систему грызунов.
Цель проекта ― изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите МКС. Результаты исследований лягут в основу методов защиты пилотируемых полетов в космос, в том числе за пределы низкой околоземной орбиты.