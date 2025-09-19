Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети

Тем временем нейросети в России используют для создания сериала. В ситкоме «Феофан» все герои созданы и нарисованы с помощью ИИ, в том числе кот. Каждый эпизод длится 10 минут и представляет из себя отдельную комедийную историю. Несмотря на активное использование нейросетей, финальные творческие решения и юмор в «Феофане» остаются за людьми.