Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети

Блогер Orbssy AI с помощью нейросетей анимировал знакомый многим с детства коврик с дорожной разметкой. В видео человек будто бы прогуливается по улочкам изображенного на предмете интерьера мира.
Самолет из ковролина стоит у аэропорта, а машина заправляется на мягкой бензоколонке. Ролик смонтирован от первого лица: создается впечатление, что зритель приземляется на парашюте, а затем исследует город.
Сгенерировать видеоролик художнику помогла нейросеть Gemini. Пользователи соцсетей встретили работу восторженными комментариями: «У кого такого ковра не было, не было и детства», «Знаю эту карту наизусть», «Жаль, что это ИИ». Некоторые предложили создать на основе коврового мира целую VR-вселенную.
Тем временем нейросети в России используют для создания сериала. В ситкоме «Феофан» все герои созданы и нарисованы с помощью ИИ, в том числе кот. Каждый эпизод длится 10 минут и представляет из себя отдельную комедийную историю. Несмотря на активное использование нейросетей, финальные творческие решения и юмор в «Феофане» остаются за людьми.