Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу

Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети

Иллюстрация: @orbyssai

Блогер Orbssy AI с помощью нейросетей анимировал знакомый многим с детства коврик с дорожной разметкой. В видео человек будто бы прогуливается по улочкам изображенного на предмете интерьера мира.

Самолет из ковролина стоит у аэропорта, а машина заправляется на мягкой бензоколонке. Ролик смонтирован от первого лица: создается впечатление, что зритель приземляется на парашюте, а затем исследует город.

Сгенерировать видеоролик художнику помогла нейросеть Gemini. Пользователи соцсетей встретили работу восторженными комментариями: «У кого такого ковра не было, не было и детства», «Знаю эту карту наизусть», «Жаль, что это ИИ». Некоторые предложили создать на основе коврового мира целую VR-вселенную.

Видео: @orbssyai

Тем временем нейросети в России используют для создания сериала. В ситкоме «Феофан» все герои созданы и нарисованы с помощью ИИ, в том числе кот. Каждый эпизод длится 10 минут и представляет из себя отдельную комедийную историю. Несмотря на активное использование нейросетей, финальные творческие решения и юмор в «Феофане» остаются за людьми.

