Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»

«Мегадок» — фильм о пути Фрэнсиса Форда Копполы к «Мегалополису» и о творческом behind-the-scenes-процессе. «У меня есть деньги. У меня уже есть слава. У меня есть „Оскары“. Понимаешь, зачем я снимаю этот фильм? Я хочу повеселиться», — говорит Коппола в трейлере.