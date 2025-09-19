Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»

Utopia представила отрывок их документального фильма «Мегадок» Майка Фиггиса. В нем Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола дискутируют по поводу режиссуры сцены за столом.
«Зачем мы придумываем совершенно новое действие? Откуда это взялось? Кто тот режиссер, который пришел сюда и начал ставить сцену?» — вопрошает Коппола. ЛаБаф отвечает: «Вы, очевидно, режиссер». «Да, но у меня нет возможности им стать», — говорит Коппола. Актер Джон Войт, сыгравший Гамильтона Красса III, глядя в камеру, тихо шутит: «Помолимся».
«Мегадок» — фильм о пути Фрэнсиса Форда Копполы к «Мегалополису» и о творческом behind-the-scenes-процессе. «У меня есть деньги. У меня уже есть слава. У меня есть „Оскары“. Понимаешь, зачем я снимаю этот фильм? Я хочу повеселиться», — говорит Коппола в трейлере.
Помимо разговора с Копполой, документальный фильм включает в себя архивные материалы и интервью с актерским составом: Адамом Драйвером, Натали Эммануэль, Джоном Войтом, Обри Плазой и другими. «Мегадок» — не хроника производства, а личные мемуары, значится в аннотации.
Режиссер «Мегадока» Майк Фиггис — автор фильмов «Таймкод», «Покидая Лас-Вегас», «Внутреннее расследование» и других. В 1995 году «Покидая Лас-Вегас» принес ему номинацию на «Оскар» за лучшую режиссуру. Позже Фиггис работал над сериями «Клана Сопрано» и «Любовников».
Ранее сообщалось, что по мотивам «Мегалополиса» выйдет графический роман от Abrams ComicArts. Его релиз намечен на октябрь.