Тефлоновая диета, коровы-зебры и 35-летний анализ ногтей: Шнобелевская премия назвала победителей

В Бостонском университете прошла церемония вручения Шнобелевской премии — пародии на Нобелевскую премию. Ее лауреатами становятся ученые с самыми странными и неожиданными находками.
Химия — тефлоновая диета
Ротем Нафталович из США предложил снижать калорийность пищи, добавляя в нее порошок политетрафторэтилена (PTFE, тефлон). Идея основана на концепции «нулекалорийных продуктов»: тефлон, проходя через пищеварительную систему, должен создавать ощущение сытости. Нафталович даже сделал шоколадные батончики с тефлоном и пробовал их сам, но FDA не поддержало эксперимент.
Психология — нарциссизм и восприятие интеллекта
Ученые Марчин Заженковски и Гиллес Жиньяк провели исследование, которое показало, что людей, которым говорят, что они умнее большинства, это делает более самодовольными и склонными к хвастовству, даже если это неверно.
Медицина/Педиатрия — вкус грудного молока
Джулия Менелла и Гари Бичамп изучили влияние диеты матери на грудное молоко и обнаружили, что после употребления чеснока дети сосали дольше. Этим экспериментом они продемонстрировали, как пищевые привычки матери могут влиять на поведение ребенка.
Биология — полосатые коровы
Японские ученые Томоки Кодзима, Казато Оиси и Сай Сато показали, что нанесение черных полос на коров уменьшает количество укусов насекомых. Исследование было вдохновлено естественным камуфляжем зебр, защищающим от насекомых.
Физика — паста качо-э-пепе
Жаково Барталуччи, Даниэль Бузиэлло, Маттео Чиарчи, Альберто Картицелли, Иван Ди Терлицци, Фабрицио Ольмеда, Давид Ревигнас и Винценцо Шимменти изучили фазовый переход в приготовлении пасты качо-э-пепе. Они выявили порог крахмала, когда в соусе образуются комки.
Питание — предпочтения животных
Даниэль Дэнди, Габриэль Сегниагбето, Роджер Мик и Лука Луизелли узнали, что определенный вид ящериц предпочитает есть определенные виды пиццы. Так, радужные агамы в Того, когда им предлагают выбор, демонстрируют явное предпочтение пицце «Четыре сыра».
Инженерия — обувница с УФ-лампой
Индийские ученые Викаш Кумар и Сартак Митталь создали устройство для устранения запаха кроссовок. Оно использует ультрафиолетовое излучение для уничтожения бактерий, но также поджигает обувь при длительном воздействии.
Авиция — летучие мыши и алкоголь
Франциско Санчес, Мариана Мелькон, Карми Корин и Берри Пиншоу скармливали египетским фруктовым летучим мышам этанол и наблюдали снижение скорости полета и ухудшение эхолокации, аналогичное алкогольному опьянению человека.
Дело мира — алкоголь и иностранные языки
Команда из Германии, Нидерландов и ВеликобританииФриц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд и Джессика Вертманн. показала, что небольшой глоток водки может повышать уверенность и улучшать навыки общения на иностранном языке, хотя это не делает человека идеальным полиглотом.
Литература — рост ногтей
Доктор Уильям Бин документировал рост своих ногтей и пальцев ног на протяжении 35 лет, создавая уникальные данные о физиологии и долгосрочных биологических изменениях. Награжден посмертно.