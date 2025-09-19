Тефлоновая диета, коровы-зебры и 35-летний анализ ногтей: Шнобелевская премия назвала победителей

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу

Тефлоновая диета, коровы-зебры и 35-летний анализ ногтей: Шнобелевская премия назвала победителей

Фото: PLOS

В Бостонском университете прошла церемония вручения Шнобелевской премии — пародии на Нобелевскую премию. Ее лауреатами становятся ученые с самыми странными и неожиданными находками.

Химия — тефлоновая диета

Ротем Нафталович из США предложил снижать калорийность пищи, добавляя в нее порошок политетрафторэтилена (PTFE, тефлон). Идея основана на концепции «нулекалорийных продуктов»: тефлон, проходя через пищеварительную систему, должен создавать ощущение сытости. Нафталович даже сделал шоколадные батончики с тефлоном и пробовал их сам, но FDA не поддержало эксперимент.

Психология — нарциссизм и восприятие интеллекта

Ученые Марчин Заженковски и Гиллес Жиньяк провели исследование, которое показало, что людей, которым говорят, что они умнее большинства, это делает более самодовольными и склонными к хвастовству, даже если это неверно.

Медицина/Педиатрия — вкус грудного молока

Джулия Менелла и Гари Бичамп изучили влияние диеты матери на грудное молоко и обнаружили, что после употребления чеснока дети сосали дольше. Этим экспериментом они продемонстрировали, как пищевые привычки матери могут влиять на поведение ребенка.

Биология — полосатые коровы

Японские ученые Томоки Кодзима, Казато Оиси и Сай Сато показали, что нанесение черных полос на коров уменьшает количество укусов насекомых. Исследование было вдохновлено естественным камуфляжем зебр, защищающим от насекомых.

Физика — паста качо-э-пепе

Жаково Барталуччи, Даниэль Бузиэлло, Маттео Чиарчи, Альберто Картицелли, Иван Ди Терлицци, Фабрицио Ольмеда, Давид Ревигнас и Винценцо Шимменти изучили фазовый переход в приготовлении пасты качо-э-пепе. Они выявили порог крахмала, когда в соусе образуются комки.

Питание — предпочтения животных

Даниэль Дэнди, Габриэль Сегниагбето, Роджер Мик и Лука Луизелли узнали, что определенный вид ящериц предпочитает есть определенные виды пиццы. Так, радужные агамы в Того, когда им предлагают выбор, демонстрируют явное предпочтение пицце «Четыре сыра».

Инженерия — обувница с УФ-лампой

Индийские ученые Викаш Кумар и Сартак Митталь создали устройство для устранения запаха кроссовок. Оно использует ультрафиолетовое излучение для уничтожения бактерий, но также поджигает обувь при длительном воздействии.

Авиция — летучие мыши и алкоголь

Франциско Санчес, Мариана Мелькон, Карми Корин и Берри Пиншоу скармливали египетским фруктовым летучим мышам этанол и наблюдали снижение скорости полета и ухудшение эхолокации, аналогичное алкогольному опьянению человека.

Дело мира — алкоголь и иностранные языки

Команда из Германии, Нидерландов и ВеликобританииФриц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд и Джессика Вертманн. показала, что небольшой глоток водки может повышать уверенность и улучшать навыки общения на иностранном языке, хотя это не делает человека идеальным полиглотом.

Литература — рост ногтей

Доктор Уильям Бин документировал рост своих ногтей и пальцев ног на протяжении 35 лет, создавая уникальные данные о физиологии и долгосрочных биологических изменениях. Награжден посмертно.

