Тефлоновая диета, коровы-зебры и 35-летний анализ ногтей: Шнобелевская премия назвала победителей

Ротем Нафталович из США предложил снижать калорийность пищи, добавляя в нее порошок политетрафторэтилена (PTFE, тефлон). Идея основана на концепции «нулекалорийных продуктов»: тефлон, проходя через пищеварительную систему, должен создавать ощущение сытости. Нафталович даже сделал шоколадные батончики с тефлоном и пробовал их сам, но FDA не поддержало эксперимент.