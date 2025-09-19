Тейлор Свифт готовит секретное мероприятие в кинотеатрах. Возможно, певица выступит в роли режиссера

В кинотеатрах США состоится мероприятие, приуроченное к выходу альбома Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl», сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.
Предполагается, что релиз секретного проекта состоится в выходные 4–5 октября, следующие за выходом альбома 3 октября. Безымянный «The Life of a Showgirl» проект уже появился на Letterboxd.
Певица, судя по всему, снова выступит в роли режиссера. В социальных сетях менеджмента певицы появился видеоролик, в котором Свифт находится на съемочной площадке в ярко-оранжевом кардигане из мерча нового альбома. Подпись к посту — «24 hours left to shop direcTAY’s gorgeous ✨#TSTheLifeofaShowgirl Cardigan Box Set». «DirecTAY» — содержит игру слов и намекает, что певица снова выступит в роли постановщицы.
Начиная с 2020 года, Свифт в одиночку режиссировала все 10 вышедших клипов к ее песням из 6 альбомов: начиная с «The Man» с альбома «Lover» и заканчивая «Fortnight», синглом «The Tortured Poets Department». В 2021 году певица выпустила короткометражный фильм «All Too Well» с Сэди Синк и Диланом О’Брайеном в главных ролях.
В 2022 году также стало известно, что она снимет полнометражный игровой фильм. Предполагалось, что певица сама будет работать над сценарием — в августе 2025 года сообщили, что его переработает Элис Берч («Нормальные люди», «Наследники», «Умри, моя любовь»). По данным источника, «Берч тесно сотрудничает с Тейлор и адаптирует проект под ее творческое видение».