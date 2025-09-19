Тейлор Свифт готовит секретное мероприятие в кинотеатрах. Возможно, певица выступит в роли режиссера

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова

Тейлор Свифт готовит секретное мероприятие в кинотеатрах. Возможно, певица выступит в роли режиссера

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

В кинотеатрах США состоится мероприятие, приуроченное к выходу альбома Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl», сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Предполагается, что релиз секретного проекта состоится в выходные 4–5 октября, следующие за выходом альбома 3 октября. Безымянный «The Life of a Showgirl» проект уже появился на Letterboxd.

Певица, судя по всему, снова выступит в роли режиссера. В социальных сетях менеджмента певицы появился видеоролик, в котором Свифт находится на съемочной площадке в ярко-оранжевом кардигане из мерча нового альбома. Подпись к посту — «24 hours left to shop direcTAY’s gorgeous ✨#TSTheLifeofaShowgirl Cardigan Box Set». «DirecTAY» — содержит игру слов и намекает, что певица снова выступит в роли постановщицы.

Видео: @taylornation

Начиная с 2020 года, Свифт в одиночку режиссировала все 10 вышедших клипов к ее песням из 6 альбомов: начиная с «The Man» с альбома «Lover» и заканчивая «Fortnight», синглом «The Tortured Poets Department». В 2021 году певица выпустила короткометражный фильм «All Too Well» с Сэди Синк и Диланом О’Брайеном в главных ролях.

В 2022 году также стало известно, что она снимет полнометражный игровой фильм. Предполагалось, что певица сама будет работать над сценарием — в августе 2025 года сообщили, что его переработает Элис Берч («Нормальные люди», «Наследники», «Умри, моя любовь»). По данным источника, «Берч тесно сотрудничает с Тейлор и адаптирует проект под ее творческое видение».

