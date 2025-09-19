Тейлор Свифт готовит секретное мероприятие в кинотеатрах. Возможно, певица выступит в роли режиссера

В 2022 году также стало известно, что она снимет полнометражный игровой фильм. Предполагалось, что певица сама будет работать над сценарием — в августе 2025 года сообщили, что его переработает Элис Берч («Нормальные люди», «Наследники», «Умри, моя любовь»). По данным источника, «Берч тесно сотрудничает с Тейлор и адаптирует проект под ее творческое видение».