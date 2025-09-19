Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон

Создатели аниме «Дандадан» объявили о продлении сериала на третий сезон сразу после показа финала второй части в Японии.
Детали производства и дата выхода пока не раскрыты. Ожидается, что сюжет продолжит развиваться сразу после событий завершившегося сезона.
Новая часть экранизирует «Арку Космических Глобалистов» из манги Юкинобу Тацу. Этот сюжет охватывает шесть томов и превосходит по масштабу предыдущие арки «Проклятый дом» и «Злой глаз», которые легли в основу первых двух сезонов.
«Дандадан» — это японская манга Юкинобу Тацу, впервые опубликованная в 2021 году. Она быстро завоевала признание благодаря уникальному сочетанию жанров: романтики, комедии, мистики, научной фантастики и хоррора.
Сюжет строится вокруг школьников Момо и Окаруна, которые сталкиваются с паранормальными явлениями — от пришельцев до ёкаев. Адаптация в формате аниме стала настоящим хитом как в Японии, так и за ее пределами.