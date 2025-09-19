Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу

Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон

Фото: Shueisha

Создатели аниме «Дандадан» объявили о продлении сериала на третий сезон сразу после показа финала второй части в Японии.

Детали производства и дата выхода пока не раскрыты. Ожидается, что сюжет продолжит развиваться сразу после событий завершившегося сезона.

Новая часть экранизирует «Арку Космических Глобалистов» из манги Юкинобу Тацу. Этот сюжет охватывает шесть томов и превосходит по масштабу предыдущие арки «Проклятый дом» и «Злой глаз», которые легли в основу первых двух сезонов.

«Дандадан» — это японская манга Юкинобу Тацу, впервые опубликованная в 2021 году. Она быстро завоевала признание благодаря уникальному сочетанию жанров: романтики, комедии, мистики, научной фантастики и хоррора.

Сюжет строится вокруг школьников Момо и Окаруна, которые сталкиваются с паранормальными явлениями — от пришельцев до ёкаев. Адаптация в формате аниме стала настоящим хитом как в Японии, так и за ее пределами.

Расскажите друзьям