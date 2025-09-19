«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате

Фильм «Материалистка» Селин Сон стал первым независимым проектом 2025 года, преодолевшим отметку в 100 млн долларов мировых сборов. Об этом пишет Variety.
Картина заработала 36,5 млн долларов в США и 64,8 млн за рубежом при бюджете в 20 млн. Лента, выпущенная студией A24, рассказывает о нью-йоркской свахе (Дакота Джонсон), которая оказывается в любовном треугольнике с состоятельным поклонником (Педро Паскаль) и бывшим возлюбленным (Крис Эванс).
Успеху способствовал удачный летний релиз на фоне блокбастеров и широкий онлайн-резонанс вокруг темы «отношений за выгоду». Это лишь третий проект A24, собравший более 100 млн долларов, после «Все везде и сразу» и «Падения империи».
Для Селин Сон это второй громкий успех: ее дебютная драма «Прошлые жизни» заработала 42 млн долларов и получила две номинации на «Оскар». Впереди у нее новый проект — продолжение культовой комедии «Свадьба лучшего друга».