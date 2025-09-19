«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате

Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу

«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате

A24

Фильм «Материалистка» Селин Сон стал первым независимым проектом 2025 года, преодолевшим отметку в 100 млн долларов мировых сборов. Об этом пишет Variety.

Картина заработала 36,5 млн долларов в США и 64,8 млн за рубежом при бюджете в 20 млн. Лента, выпущенная студией A24, рассказывает о нью-йоркской свахе (Дакота Джонсон), которая оказывается в любовном треугольнике с состоятельным поклонником (Педро Паскаль) и бывшим возлюбленным (Крис Эванс).

Успеху способствовал удачный летний релиз на фоне блокбастеров и широкий онлайн-резонанс вокруг темы «отношений за выгоду». Это лишь третий проект A24, собравший более 100 млн долларов, после «Все везде и сразу» и «Падения империи».

Для Селин Сон это второй громкий успех: ее дебютная драма «Прошлые жизни» заработала 42 млн долларов и получила две номинации на «Оскар». Впереди у нее новый проект — продолжение культовой комедии «Свадьба лучшего друга».

