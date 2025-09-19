Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс

Мартин Скорсезе снимет экранизацию романа Питера Кэмерона «Что происходит ночью». Об этом сообщает Deadline.
Главные роли исполнят Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Съемки стартуют в январе, а финансированием займутся Apple Original Films и Studiocanal.
По сюжету супружеская пара отправляется в снежный европейский город, чтобы усыновить ребенка, но оказывается в загадочном отеле, полном странных и мистических персонажей. Постепенно они начинают терять связь с реальностью и сомневаться в собственной жизни.
Для Скорсезе и Ди Каприо это станет новой совместной работой в духе «Острова проклятых». Лоуренс присоединится к проекту вскоре после премьеры её драмы «Умри моя любовь» с Робертом Паттинсоном.