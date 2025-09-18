Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Создатель «Аббатства Даунтон» вылечил эссенциальный тремор с помощью «ужасающей процедуры»

Кадр: Insightec/YouTube

Создатель сериалов «Аббатство Даунтон» и «Позолоченный век» Джулиан Феллоуз рассказал на ютуб-канале Insightec о своей борьбе с эссенциальным тремором — неврологическим заболеванием, вызывающим дрожание частей тела.

Кинематографист поделился, что столкнулся с симптомами в возрасте 60 с небольшим лет. «В начале я был в отрицании и говорил „О, что это со мной сегодня“», но со временем я осознал, что это болезнь», — вспомнил Феллоуз.

«Застегивать пуговицы, завязывать галстук — все превращалось в муку. Запонки слетали. Это очень, очень угнетает и расстраивает — и может стать настоящим бременем», — отметил сценарист в интервью The Times.

Врач сказал Феллоузу, что его недуг фактически неизлечим. Но тот не был готов смириться, ведь тремор мог оставить его без возможности писать и печатать текст. Обладатель премии «Оскар» решился на лечение с помощью «ужасающей процедуры».

На голову кинематографиста надели металлическую «корону», которую затем прикрепили к столу для магнитно-резонансной томографии. После этого Феллоуза поместили в аппарат для МРТ, и медики оказали с помощью ультразвука воздействие на ту часть его мозга, которая отвечает за тремор — буквально выжгли ее.

После процедуры, во время которой Феллоуз оставался в сознании, он сразу же почувствовал улучшение в правой руке. Сценарист признался, что смог вернуть себе радость написания текстов от руки. «Моя жизнь теперь куда более нормальная», — заявил он.

Феллоуз перенес неинвазивную операцию по стимуляции мозга во время работы над четвертым сезоном сериала «Позолоченный век». Третий сезон шоу, рассказывающего о жизни Нью-Йорка 1880-х годов, вышел на экраны летом. В проекте снимаются Кэрри Кун, Морган Спектор, Синтия Никсон и Кристин Барански. 

