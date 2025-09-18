Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя женщина

Фото: missuniversejapan

В финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя жительница Токио Дзюнко Сакаи. Об этом сообщил портал Mothership.

Сакаи стала старейшей участницей в истории конкурса. Она — бабушка трех внуков и мать четырех детей, которая была домохозяйкой последние 30 лет и, по собственному признанию, не имела пространства для собственных увлечений.

Ранее к участию в «Мисс Вселенная Япония» допускались только девушки в возрасте от 18 до 28 лет, однако в 2024 году возрастной лимит отменили. Сакаи воспользовалась открывшейся возможностью.

Видео: missuniversejapan

Женщине успешно удалось войти в число 42 финалисток состязания. Сакаи беспокоилась, как другие участницы отнесутся к ней, и призналась, что была тронута их радушием.

Пенсионерка поделилась, что порой забывала слова речи или танцевальные шаги. Тем не менее, ее выступление понравилось зрителям.

Организаторы же сделали исключение для участницы-рекордсменки: Сакаи разрешили надеть слитный купальник вместо привычного бикини. Дзюнко надеялась также надеть чулки, но их не одобрили.

Победа в конкурсе досталась 21-летней студентке Каори Хашимото. Сакаи получила титул «Мисс Конгениальность». Она отметила, что хотела представить пожилое население Японии и стать источником вдохновения для других людей. 

