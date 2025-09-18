Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в мини-сериале «The Off Weeks»

Фото: Pascal Le Segretain /Getty Images

Американские актеры Бен Стиллер («Ночь в музее», «Знакомство с родителями») и Джессика Честейн («Прислуга», «Интерстеллар») снимутся в мини-сериале «The Off Weeks». Об этом сообщил Deadline.

В проекте будет восемь эпизодов, из режиссером станет Майкл Шоуолтер. Шоураннером сериала выступит Алисса Наттинг. Оба кинематографиста числятся исполнительными продюсерами сериала наряду со Стиллером и Честейн.

Шоу выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Оно расскажет историю профессора писательского мастерства Гаса Адлера, чей развод превратил его жизнь в хаос.

Герой изо всех сил пытается удержаться на плаву в «рабочие недели», когда он опекает своих детей. Но в «нерабочие недели» он влюбляется в загадочную женщину Стеллу Уэст, чье появление ставит будничные обязанности Гаса и его желания в роковое столкновение.

Стиллер и Честейн ранее сотрудничали в работе над анимационным фильмом «Мадагаскар 3» — они озвучили льва Алекса и ягуара Джию. Стиллер и Шоуолтер также работали вместе над мини-сериалом «Психиатр по соседству».

Над «The Off Weeks» работают продюсеры Джон Лешер из Red Hour, Келли Кармайкл из Freckle Films, Джордана Моллик, Пол Ли и Габриэль Фишер из Wiip, Аллен Фишер, Питер Принципато и Брайан Стейнберг из Artists First, и Дин Бакопулос.

