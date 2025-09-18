Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Эд Ширан отказался от возможности сыграть «первый концерт в космосе»

Британский музыкант Эд Ширан рассказал на радиостанции BBC Radio 2, что отклонил предложение сыграть «первый концерт в космосе». Об этом написал  Independent.

Артист признался, что полет в космос его пугает. «Я хочу отправиться в космос, когда это будет как слетать во Францию, когда уже 40000 человек совершили полет и можно просто забронировать билет онлайн», — добавил он.

Ширан подчеркнул, что не готов «становиться подопытным кроликом», поскольку полет — это «все равно опасно». «Есть места на этой планете, где я не был. Я никогда не был в Гренландии», — добавил певец.

Он не рассказал, кто именно собирался организовать первый концерт в космосе. Но отметил, что, по его мнению, «многие получили это письмо» с приглашением. Ранее Мэрайя Кэри заявила, что не хотела бы отправляться в космос.

«Чувак, я этого делать не буду, у меня дети, так что я не собираюсь рисковать ради рекорда Гиннесса или чего-то в этом роде. Я не собираюсь рисковать тем, что у моих детей не будет отца», — подчеркнул Ширан.

В апреле американская певица Кэти Перри слетала в космос в составе женского экипажа. Полет реализовала компания Джеффа Безоса Blue Origin. На певицу обрушился шквал критики и мемов. По слухам, полет повлиял и на брак артистки — вскоре после него она рассталась с актером Орландо Блумом после девяти лет отношений. 
 

