Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «True Haunting», который спродюсировал мастер хоррора Джеймс Ван, автор «Астрала» и «Пилы».
7 октября он представит на стриминговом сервисе проект о реальных паранормальных историях, случившихся с современными людьми. Они сами расскажут в шоу о своем столкновении с неизведанными и злыми силами.
Трейлер показал, что интервью с героями будут перемежаться с кадрами, реконструирующими жуткие события. Последние сняты в духе самых страшных фильмов ужасов.
Речь в картине пойдет о домах, населенных потусторонними силами, необъяснимых событиях, которые сводили с ума людей, и кошмарных видениях, доказавших свидетелям существование жизни после смерти.
В игровых эпизодах сериала снялись актеры Уайат Дорион («Поколение „Ви“»), Риз Александр Филлипс («Devil’s Playground») и Маккенна Пикерсгилл («Порочный разум»). Над проектом работали режиссеры Нил Роулз и Люк Уотсон.