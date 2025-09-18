Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях

Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон

Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях

Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «True Haunting», который спродюсировал мастер хоррора Джеймс Ван, автор «Астрала» и «Пилы».

7 октября он представит на стриминговом сервисе проект о реальных паранормальных историях, случившихся с современными людьми. Они сами расскажут в шоу о своем столкновении с неизведанными и злыми силами. 
 

Видео: Netflix/YouTube

Трейлер показал, что интервью с героями будут перемежаться с кадрами, реконструирующими жуткие события. Последние сняты в духе самых страшных фильмов ужасов.

Речь в картине пойдет о домах, населенных потусторонними силами, необъяснимых событиях, которые сводили с ума людей, и кошмарных видениях, доказавших свидетелям существование жизни после смерти.

В игровых эпизодах сериала снялись актеры Уайат Дорион («Поколение „Ви“»), Риз Александр Филлипс («Devil’s Playground») и Маккенна Пикерсгилл («Порочный разум»). Над проектом работали режиссеры Нил Роулз и Люк Уотсон.  
 

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Люди:
Джеймс Ван