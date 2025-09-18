Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов

Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон

Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов

Фото: @justinbieber

Джастин Бибер получит более 10 млн долларов за два выступления на фестивале Coachella 2026, которые состоятся 11 и 18 апреля. Об этом сообщает Rolling Stone.

По словам инсайдеров, музыкант вел переговоры напрямую с организаторами фестиваля. «Это революционный шаг для хедлайнера — начало новой эры в карьере артиста, где он сам диктует правила»,  — пишет издание.

Выступление на Coachella станет первым выступлением Бибера в США после  мирового тура «Justice World Tour» 2022 года. Недавно певец выпустил два новых альбома —  «Swag» и «Swag II». 

Помимо Бибера, на Coachella 2026 появятся Сабрина Карпентер, Karol G, а также The XX, Nine Inch Nails, Disclose, Turnstile, Ethel Cain, Katseye, The Strokes, Эддисон Рей, Labrinth, Дэвид Бирн, Interpol и другие.

В 2025 году хедлайнерами Coachella были Леди Гага, Green Day и Post Malone. На фестивале также выступили Charli XCX, Трэвис Скотт, Tyla, Megan Thee Stallion, Сэм Фендер, Эд Ширан, Misfits, Benson & Boone, Japanese Breakfast, The Prodigy и участницы Blackpink Дженни и Лиса с сольными сетами.

Расскажите друзьям