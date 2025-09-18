Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов

Джастин Бибер получит более 10 млн долларов за два выступления на фестивале Coachella 2026, которые состоятся 11 и 18 апреля. Об этом сообщает Rolling Stone.
По словам инсайдеров, музыкант вел переговоры напрямую с организаторами фестиваля. «Это революционный шаг для хедлайнера — начало новой эры в карьере артиста, где он сам диктует правила», — пишет издание.
Выступление на Coachella станет первым выступлением Бибера в США после мирового тура «Justice World Tour» 2022 года. Недавно певец выпустил два новых альбома — «Swag» и «Swag II».
Помимо Бибера, на Coachella 2026 появятся Сабрина Карпентер, Karol G, а также The XX, Nine Inch Nails, Disclose, Turnstile, Ethel Cain, Katseye, The Strokes, Эддисон Рей, Labrinth, Дэвид Бирн, Interpol и другие.
В 2025 году хедлайнерами Coachella были Леди Гага, Green Day и Post Malone. На фестивале также выступили Charli XCX, Трэвис Скотт, Tyla, Megan Thee Stallion, Сэм Фендер, Эд Ширан, Misfits, Benson & Boone, Japanese Breakfast, The Prodigy и участницы Blackpink Дженни и Лиса с сольными сетами.