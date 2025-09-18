Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов

В 2025 году хедлайнерами Coachella были Леди Гага, Green Day и Post Malone. На фестивале также выступили Charli XCX, Трэвис Скотт, Tyla, Megan Thee Stallion, Сэм Фендер, Эд Ширан, Misfits, Benson & Boone, Japanese Breakfast, The Prodigy и участницы Blackpink Дженни и Лиса с сольными сетами.