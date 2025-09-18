«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast

Paramount объявила, что «Angry Birds 3 в кино» выйдет раньше, чем предполагалось, — 23 декабря 2026 года. Ранее сообщалось, что мультфильм появится на экранах 29 января 2027 года, пишет Variety.
Анимационный сериал решили перенести, чтобы его смогли посмотреть школьники на новогодних каникулах. Кроме того, стало известно что в озвучке картины поучаствуют инфлюэнсер Салиш Мэттер и самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон, чей годовой доход Forbes в июне оценил в 85 млн долларов. Какие именно персонажи заговорят их голосами, пока неизвестно.
Уже известно, что героев будущей ленты также озвучат Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Рейчел Блум, Дэнни МакБрайд, Эмма Майерс, Кеке Палмер, Тим Робинсон, Лили Джеймс, Марчелло Эрнандес, Уокер Скобелл, Сэм Ричардсон, Анна Кэткарт, Майтреи Рамакришнан, Никки Глейзер, Джеймс Остин Джонсон и Псалм Уэст. Третью часть франшизы, основанной на одноименной видеоигре, поставил режиссер Джон Райс — он же работал над первой лентой серии. Сценарий триквела написал Туроп Ван Орман, автор текста второй картины.
Продюсерами проекта выступили Джон Коэн, Дэн Чуба и Карла Коннор, исполнительными продюсерами — Орман и Тору Накахара («Соник в кино»). Музыку к «Angry Birds 3 в кино» написал лауреат «Грэмми» Эйтор Перейра («Гадкий я»).