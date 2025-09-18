«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast

Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Вышел трейлер сериала «True Haunting» Джеймса Вана о реальных паранормальных историях
Джастин Бибер получит за два выступления на фестивале Coachella 2026 более 10 млн долларов
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»
Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон

«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast

Фото: Sony Pictures Animation

Paramount объявила, что «Angry Birds 3 в кино» выйдет раньше, чем предполагалось, — 23 декабря 2026 года. Ранее сообщалось, что мультфильм появится на экранах 29 января 2027 года, пишет Variety.

Анимационный сериал решили перенести, чтобы его смогли посмотреть школьники на новогодних каникулах. Кроме того, стало известно что в озвучке картины поучаствуют инфлюэнсер Салиш Мэттер и самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон, чей годовой доход Forbes в июне оценил в 85 млн долларов. Какие именно персонажи заговорят их голосами, пока неизвестно.

Уже известно, что героев будущей ленты также озвучат Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Рейчел Блум, Дэнни МакБрайд, Эмма Майерс, Кеке Палмер, Тим Робинсон, Лили Джеймс, Марчелло Эрнандес, Уокер Скобелл, Сэм Ричардсон, Анна Кэткарт, Майтреи Рамакришнан, Никки Глейзер, Джеймс Остин Джонсон и Псалм Уэст. Третью часть франшизы, основанной на одноименной видеоигре, поставил режиссер Джон Райс — он же работал над первой лентой серии. Сценарий триквела написал Туроп Ван Орман, автор текста второй картины.

Продюсерами проекта выступили Джон Коэн, Дэн Чуба и Карла Коннор, исполнительными продюсерами — Орман и Тору Накахара («Соник в кино»). Музыку к «Angry Birds 3 в кино» написал лауреат «Грэмми» Эйтор Перейра («Гадкий я»).

