«Angry Birds 3 в кино» выйдет 23 декабря 2026 года. Одного из персонажей озвучит MrBeast

Анимационный сериал решили перенести, чтобы его смогли посмотреть школьники на новогодних каникулах. Кроме того, стало известно что в озвучке картины поучаствуют инфлюэнсер Салиш Мэттер и самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон, чей годовой доход Forbes в июне оценил в 85 млн долларов. Какие именно персонажи заговорят их голосами, пока неизвестно.