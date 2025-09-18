Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»

«Кинопоиск» возобновил проект «Нанокритика», в рамках которого приглашенные киножурналисты пишут короткие рецензии на картины, представленные на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Фестиваль проходит с 15 по 20 сентября в Сочи при участии всех крупных российских онлайн-кинотеатров — Okko, Kion, Premier, Start, Wink, «Иви», «Кинопоиска».