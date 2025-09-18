Кинокритики напишут однострочные ревью на фильмы фестиваля «Новый сезон»

«Кинопоиск» возобновил проект «Нанокритика», в рамках которого приглашенные киножурналисты пишут короткие рецензии на картины, представленные на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Фестиваль проходит с 15 по 20 сентября в Сочи при участии всех крупных российских онлайн-кинотеатров — Okko, Kion, Premier, Start, Wink, «Иви», «Кинопоиска».
Среди участников проекта — кинокритик «Афиши» Василий Говердовский, а также Егор Москвитин, Лариса Малюкова, Эрна Асатрян, Арина Бородина и телеграм-канал «Кино про тебя».
Критики уже ознакомились с ключевыми проектами фестиваля, в том числе с документальным фильмом «Брат навсегда» о создании дилогии Балабанова, ситкомом «Интересное положение», комедией «Лысый нянь» с Никитой Панфиловым и вторым сезоном «Кибердеревни».
Например, свадебную ленту «Тысяча “нет” и одно “да”» по сценарию Жоры Крыжовникова кинокритики с ревью единогласно сравнили с турецкими сериалами. «У нас есть турецкий сериал дома», — отметил Василий Говердовский. «Шарж турецкого (хороший!)», — добавил Егор Москвитин.
Не осталось без внимания и «киберславянское аниме» «Киберслава». «Киберславно», — лаконично написал Говердовский. «Киберславие. Самодержавие. Народность», — написала Эрна Асатрян. «Смачно и ведьмачно!», — отметил Москвитин.