Мэттью Макконахи и Америка Феррера борются с огнем в новом трейлере «Школьного автобуса»

На ютуб-канале Apple TV появился новый трейлер фильма «Потерянный автобус» («The Lost Bus») с Мэттью МакКонахи и Америкой Феррерой в главных ролях. Картина основана на документальном романе Лиззи Джонсон «Рай: борьба одного города за выживание в американском лесном пожаре».
Действие разворачивается в Калифорнии во время самого смертоносного пожара в истории штата, случившегося в 2018 году. В центре сюжета ― водитель автобуса и учительница, которые помогают спасти из пламени автобус с детьми.
Режиссером фильма выступил Пол Гринграсс, снимавший фильмы про Джейсона Борна, а также «Капитан Филлипс», «Потерянный рейс» и «Утейа, 22 июля». Он же выступил соавтором сценария вместе с Брэдом Ингельсби.
В ленте также снялись Юл Васкес, Эшли Аткинсон и Спенсер Уотсон. В ограниченный зарубежный прокат картина выйдет 19 сентября, а 3 октября она появится на Apple TV+.