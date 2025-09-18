«Афиша Daily» включила «Молчаливого друга» в список 14 лучших фильмов Венецианского кинофестиваля этого года. «Поэтичный палимпсест, рассказывающий о межпоколенческой травме в духе каннского „Звука падения“. Ему не хватило когерентности, но он предлагает изящную растительную, ризоматическую метафору женскому сопротивлению», — написала о фильме Анна Стрельчук.