Картина «Молчаливый друг» венгерской режиссерки Ильдико Эньеди выйдет в российских кинотеатрах в 2026 году. Об этом сообщил «Русский Репортаж» — прокатчик фильма. Впервые лента была представлена на Венецианском кинофестивале.
Сюжет разворачивается вокруг девушек, живущих в разные эпохи (1908, 1972 и 2020 годы), но одинаково увлеченных ботаникой. Их судьбы связывает дерево, растущее в ботаническом саду немецкого университетского городка.
В главных ролях снялись Леа Сейду (Второй акт»), Тони Люн Чу Вай («Чунгкингский экспресс»), Луна Ведлер («Я — Карл») и Энцо Брумм («Виктор Бритнц»).
На Венецианском кинофестивале фильм удостоился приза Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), а Луна Ведлер получила награду памяти Марчелло Мастроянни для лучшей молодой актрисы.
«Афиша Daily» включила «Молчаливого друга» в список 14 лучших фильмов Венецианского кинофестиваля этого года. «Поэтичный палимпсест, рассказывающий о межпоколенческой травме в духе каннского „Звука падения“. Ему не хватило когерентности, но он предлагает изящную растительную, ризоматическую метафору женскому сопротивлению», — написала о фильме Анна Стрельчук.
Венгерская режиссерка Ильдико Эньеди известна по фильму «О теле и душе», в 2017 году получившему «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Следующий фильм Эньеди — «История моей жены» — был представлен уже на Каннском кинофестивале. С Сейду и Ведлер режиссерка впервые работала именно над этой картиной.