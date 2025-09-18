В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет

Американский биотехнологический стартап Colossal Biosciences хочет «воскресить» вымершую в XVII веке птицу додо. Ее собираются вернуть к жизни в ближайшие пять-семь лет, сообщает Bloomberg.
По словам генерального директора Бена Ламма, компания уже вырастила первичные половые клетки голубей — вида, тесно связанного с додо. Для птиц ученые не могут использовать те же технологии клонирования, которые используют для млекопитающих. Им необходимо создать половые клетки, которые в будущем превратят в сперматозоиды и яйцеклетки, что даст возможность получить новое поколение птиц.
Colossal Biosciences inc. собрал на реализацию проекта 555 млн долларов. В числе инвесторов оказался режиссер «Властелина колец» Питер Джексон. Часть собранных средств пойдет на строительство исследовательского центра в Техасе.
Додо (или маврикийский дронт) — вымершая нелетающая птица размером около метра, родственник голубей, обитавшая на острове Маврикий. Она отличалась большой массой тела, недоразвитыми крыльями, массивным клювом и неспособностью летать. Птица вымерла к концу XVII века, последние документальные свидетельства о ее существовании относятся к 1681 году, но общепризнанной датой исчезновения считается 1662 год. Додо исчезла с лица Земли из-за человека, который на нее охотился.
В апреле Colossal Biosciences объявила, что ей удалось возродить ужасного волка — вид, который обитал в Северной Америке и вымер более 10 тыс. лет назад. Компания успешно вывела трех щенков. Самцы Ромул и Рем родились 1 октября и весили около 36 килограмм каждый.
Сотрудники компании смогли выделить ДНК волков из окаменелых фрагментов, хранящихся в музеях. Ученые внесли в геном серого волка Canis lupus несколько мутаций, которые должны были придать исходному животному отличительные черты ужасного волка. Полученные клетки поместили в яйцеклетки домашних собак.