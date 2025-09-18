В США ученые планируют «воскресить» вымершую птицу додо в ближайшие пять-семь лет

По словам генерального директора Бена Ламма, компания уже вырастила первичные половые клетки голубей — вида, тесно связанного с додо. Для птиц ученые не могут использовать те же технологии клонирования, которые используют для млекопитающих. Им необходимо создать половые клетки, которые в будущем превратят в сперматозоиды и яйцеклетки, что даст возможность получить новое поколение птиц.