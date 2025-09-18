Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки

Морские биологи из Гавайского университета обнаружили в Тихом океане новый вид коралла и назвали его Iridogorgia chewbacca за внешнее сходство длинных ветвей с мохнатым героем саги «Звездные войны». Статью об открытии ученые опубликовали в журнале Zootaxa. Основные тезисы пересказали Popular Science.
Коралл впервые попал в объективы камер еще в 2006 году во время океанской экспедиции у гавайского острова Молокаи. 10 лет спустя другой экземпляр нашли недалеко от Марианской впадины. Но только сейчас ученые описали физические и генетические характеристики этого коралла.
«Увидеть этот коралл впервые было незабываемо. Его длинные гибкие ветви и форма сразу же напомнили мне Чубакку. Даже после многих лет работы на глубине такие открытия все еще заставляют меня остановиться и обращать на них все внимание», — рассказал соавтор исследования Лес Уотлинг.
Колонии коралла Iridogorgia chewbacca достигают 1,2 метра в высоту и состоят из тысяч ветвистых полипов. В отличие от рифов этот вид ведет уединенный образ жизни и обитает поодиночке на каменистом дне.
