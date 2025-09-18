Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма

Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»

Фото: Lionsgate

Lionsgate Movies представила новый трейлер «Иллюзии обмана-3». Фильм выйдет в российский прокат 13 ноября.

В третьей части четверка дерзких грабителей-иллюзионистов начинает работать с молодыми фокусниками. Режиссером выступил Рубен Флейшер, снявший картины «Веном», «Анчартед: На картах не значится», «Добро пожаловать в Зомбиленд».

Видео: Lionsgate

К главным ролям вернулись Джесси Айзенберг («Настоящая боль», «Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Голодные игры»), Дейв Франко («Мачо и ботан», «Клиника»), Айла Фишер («Под покровом ночи», «Великий Гэтсби») и Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь»).

Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате 351 млн долларов. По сюжету команда талантливых иллюзионистов «Четыре всадника» совершала дерзкие ограбления прямо на глазах у публики, ведя напряженную игру с агентами ФБР.

Премьера продолжения истории состоялась в 2016 году и принесла создателям 334 млн долларов. Во второй части герои попали в ловушку загадочного киберпреступника, втянувшего их в новую опасную аферу. Режиссером первой части выступил Луи Летерье, сиквел поставил Джон М.Чу.

В апреле стало известно, что Lionsgate разрабатывает четвертый фильм франшизы. Сюжет и актерский состав не разглашаются. Производством картины займутся Бобби Коэн, который изначально разработал и продюсировал все фильмы серии, и Алекс Курцман из Secret Hideout.

