Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»

В апреле стало известно, что Lionsgate разрабатывает четвертый фильм франшизы. Сюжет и актерский состав не разглашаются. Производством картины займутся Бобби Коэн, который изначально разработал и продюсировал все фильмы серии, и Алекс Курцман из Secret Hideout.