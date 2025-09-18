Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
В Москве снесут конструктивистскую АТС для строительства премиального ЖК

Фото: Красный

Конструктивистскую АТС у метро «Третьяковская» снесут, чтобы построить на ее месте премиальный ЖК. Рендеры жилого комплекса появились в телеграм-канале девелопера «ЭталонПроект».

Здание, которое утратит город, ― выявленный объект культурного наследия. Это первая советская АТС в стиле конструктивизма. Ее строительство закончилось в 1927 году, а торжественное открытие состоялось в 1930-м. Проект разработал архитектор Владимир Патек.  

На месте исторического здания появятся 17 тыс. квадратных метров премиальной недвижимости. По словам застройщика, проект воссоздает образ купеческих усадеб, а на фасадах планируют разместить 12 мозаик утраченных церквей Замоскворечья. Архитектурная концепция была согласована Сергеем Собяниным.

«ЭталонПроект»
«ЭталонПроект»
«ЭталонПроект»
«ЭталонПроект»
«ЭталонПроект»

В прошлом году для строительства ЖК хотели сносить только новую часть АТС, построенную в 1990-е, а конструктивистский памятник сохранить.

«Недвижимость инсайды» называет «отдельным кейсом» то, что застройщики смогли согласовать снос выявленного объекта культурного наследия. Телеграм-канал вспоминает ситуацию с Таганской АТС, против сноса которой 10 лет назад развернулась крупная общественная кампания. Тогда чиновники упирали на то, что Таганская АТС к памятникам не относится, и здание все же было утрачено.

В 2016 году против сноса авангардной АТС выступили 40 ведущих архитекторов и искусствоведов в открытом письме к Сергею Собянину. Петицию с требованием сохранить здание подписали более 30 тыс. человек, а сотни ― выходили на митинги против сноса. 

«Сейчас о таком даже думать не надо. Архитектурная демократия может проявиться только на знаковых объектах — цирк или СЭВ», — замечает «Недвижимость инсайды».

