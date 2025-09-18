В Москве снесут конструктивистскую АТС для строительства премиального ЖК

«Недвижимость инсайды» называет «отдельным кейсом» то, что застройщики смогли согласовать снос выявленного объекта культурного наследия. Телеграм-канал вспоминает ситуацию с Таганской АТС, против сноса которой 10 лет назад развернулась крупная общественная кампания. Тогда чиновники упирали на то, что Таганская АТС к памятникам не относится, и здание все же было утрачено.