Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон
У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение
Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон
Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом
Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи

«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон

Фото: 20th Television

У сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» будет третий сезон. Съемки планируют начать в 2026 году, детали сюжета не раскрываются. Об этом пишет IGN.

Первый сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» вышел 4 марта. Изначально премьера должна была состояться в начале 2024 года. Однако ее перенесли из-за пересъемок, связанных с изменением вектора сериала, а также забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.

По сюжету адвокат-супергерой пытается помешать Кингпину — одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Сорвиголову сыграл Чарли Кокс, а Кингпина — Винсент Д’Онофрио. Джон Бернтал вернулся к роли Карателя, который должен помочь Сорвиголове в свершении правосудия. Шоу собрало 7,5 млн просмотров за первые пять дней на Disney+.

Второй сезон сериала выйдет в марте 2026 года. В роли Джессики Джонс вновь появится Кристен Риттер. Актриса сыграла Джессику Джонс в одноименном сериале Netflix, который шел три сезона с 2015 по 2019 год. Персонаж существовал в той же вселенной, что и Сорвиголова, которого играл Чарли Кокс.

