«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон

У сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» будет третий сезон. Съемки планируют начать в 2026 году, детали сюжета не раскрываются. Об этом пишет IGN.
Первый сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» вышел 4 марта. Изначально премьера должна была состояться в начале 2024 года. Однако ее перенесли из-за пересъемок, связанных с изменением вектора сериала, а также забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.
По сюжету адвокат-супергерой пытается помешать Кингпину — одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Сорвиголову сыграл Чарли Кокс, а Кингпина — Винсент Д’Онофрио. Джон Бернтал вернулся к роли Карателя, который должен помочь Сорвиголове в свершении правосудия. Шоу собрало 7,5 млн просмотров за первые пять дней на Disney+.