«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон

Второй сезон сериала выйдет в марте 2026 года. В роли Джессики Джонс вновь появится Кристен Риттер. Актриса сыграла Джессику Джонс в одноименном сериале Netflix, который шел три сезона с 2015 по 2019 год. Персонаж существовал в той же вселенной, что и Сорвиголова, которого играл Чарли Кокс.