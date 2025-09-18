Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира

Автор «Сумерек» Стефани Майер призналась, что на месте героини Беллы Свон совершила бы иной выбор в любовном треугольнике. В интервью на программе «Доброе утро, Америка» писательница рассказала, что она была бы в команде оборотней».
Ведущая спросила Майер, списывала ли она персонажа Беллы Свон с себя. Писательница ответила, что скорее нет. «Она тот человек, с которым я бы дружила. Я тоже интроверт. Я застенчива. Я люблю читать. Но многие ее взгляды на вещи противоположны моим. Я бы, наверное, не выбрала вампира», — сказала Майер.
«Значит ли это, что вы были бы в команде оборотней?» — пошутила ведущая. «Вероятно, я в команде оборотней. Я ведь вышла замуж за того мальчика, с которым выросла, за друга семьи, которого знала с четырех лет. Так что это определенно больше в моем стиле», — ответила Майер.
По мнению писательницы, успех «Сумерек» отчасти связан с близостью героини Беллы Свон читательницам. «Я думаю, что многие героини, которых мы встречаем в книгах, — авантюрные, они размахивают мечами и совершают отважные поступки. Но Белла — тихая девочка. Она читает книги. Мы не часто видим читающих героинь», — поделилась Майер.
В конце октября кинокомпания Lionsgate выпустит фильмы по «Сумеркам» в повторный прокат в 4к-версии. Недавно также стало известно, что студия экранизирует книгу «Солнце полуночи» — пересказ первой части «Сумерек», но от лица Эдварда Каллена. Сценаристом сериала выступит Синди Дейли («Воспитанные волками», «Соври мне»).