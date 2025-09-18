Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
В российский прокат выйдет «Молчаливый друг» — фильм закрытия Венецианского кинофестиваля
В США ученые планируют «воскресить» птицу додо, вымершую четыре века назад
Морские биологи нашли новый вид коралла и назвали его в честь Чубакки
Всадники возвращаются: вышел новый трейлер «Иллюзии обмана-3»
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон
У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение
Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон
Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом
Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма

Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира

Фото: Summit Entertainment

Автор «Сумерек» Стефани Майер призналась, что на месте героини Беллы Свон совершила бы иной выбор в любовном треугольнике. В интервью на программе «Доброе утро, Америка» писательница рассказала, что она была бы в команде оборотней».

Ведущая спросила Майер, списывала ли она персонажа Беллы Свон с себя. Писательница ответила, что скорее нет. «Она тот человек, с которым я бы дружила. Я тоже интроверт. Я застенчива. Я люблю читать. Но многие ее взгляды на вещи противоположны моим. Я бы, наверное, не выбрала вампира», — сказала Майер.

«Значит ли это, что вы были бы в команде оборотней?» — пошутила ведущая. «Вероятно, я в команде оборотней. Я ведь вышла замуж за того мальчика, с которым выросла, за друга семьи, которого знала с четырех лет. Так что это определенно больше в моем стиле», — ответила Майер.

По мнению писательницы, успех «Сумерек» отчасти связан с близостью героини Беллы Свон читательницам. «Я думаю, что многие героини, которых мы встречаем в книгах, — авантюрные, они размахивают мечами и совершают отважные поступки. Но Белла — тихая девочка. Она читает книги. Мы не часто видим читающих героинь», — поделилась Майер.

В конце октября кинокомпания Lionsgate выпустит фильмы по «Сумеркам» в повторный прокат в 4к-версии. Недавно также стало известно, что студия экранизирует книгу «Солнце полуночи» — пересказ первой части «Сумерек», но от лица Эдварда Каллена. Сценаристом сериала выступит Синди Дейли («Воспитанные волками», «Соври мне»).

Расскажите друзьям