Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон
У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение
Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон
Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом
Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Запущен самый длинный прямой рейс в мире
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдэй»

Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане

Фото: @theweeknd

Международное агентство Eurostar Entertainment рассматривает перенос концерта The Weeknd в другую страну, сообщает издание Orda.kz.

Компания вела переговоры с артистом и добилась согласия на проведение шоу в Казахстане. Оно должно было пройти в 2026 году.

«Казахстан, у меня для вас не самые хорошие новости. Еще совсем недавно мы с большим трудом достигли договоренностей с The Weeknd. Артист подтвердил свое выступление в 2026 году. <…> Однако в свете последних событий и обсуждений в cети мы приняли решение рассмотреть проведение концерта в другой стране», — написал глава компании Алексей Пучков.

Поводом для пересмотра решения стала критика гастролей российских артистов в Казахстане, пишет издание. Негативную реакцию у местных жителей в последние дни вызвал концерт Тимати, который должен выступить в ноябре в Алматы и Астане. Они стали призывать к отмене мероприятий. Их организацией также занимался Пучков.

