Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане

«Казахстан, у меня для вас не самые хорошие новости. Еще совсем недавно мы с большим трудом достигли договоренностей с The Weeknd. Артист подтвердил свое выступление в 2026 году. <…> Однако в свете последних событий и обсуждений в cети мы приняли решение рассмотреть проведение концерта в другой стране», — написал глава компании Алексей Пучков.