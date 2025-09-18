Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане

Международное агентство Eurostar Entertainment рассматривает перенос концерта The Weeknd в другую страну, сообщает издание Orda.kz.
Компания вела переговоры с артистом и добилась согласия на проведение шоу в Казахстане. Оно должно было пройти в 2026 году.
«Казахстан, у меня для вас не самые хорошие новости. Еще совсем недавно мы с большим трудом достигли договоренностей с The Weeknd. Артист подтвердил свое выступление в 2026 году. <…> Однако в свете последних событий и обсуждений в cети мы приняли решение рассмотреть проведение концерта в другой стране», — написал глава компании Алексей Пучков.
Поводом для пересмотра решения стала критика гастролей российских артистов в Казахстане, пишет издание. Негативную реакцию у местных жителей в последние дни вызвал концерт Тимати, который должен выступить в ноябре в Алматы и Астане. Они стали призывать к отмене мероприятий. Их организацией также занимался Пучков.