Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон
У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение
Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон
Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом
Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Запущен самый длинный прямой рейс в мире
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдэй»

Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе

Фото: «Антон тут рядом»

Фонд поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» и Центр развития современного искусства Scan проведут благотворительный аукцион, средства с которого пойдут на строительство и открытие первого Ресурсного центра по вопросам аутизма в Санкт-Петербурге. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службах организаций.

На аукционе можно будет приобрести работы не только известных художников со всей России — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ — но и студентов фонда «Антон тут рядом» и художников с аутизмом. В их числе — Андрей Кузькин, Иван Плющ, Анна Андржиевская, Анастасия Безвершук, Амгалан Ринчинэ, Денис Сироткин, Сергей Тиснек, Анастасия Ермолаева и другие. Т-Банк удвоит сумму пожертвования в фонд «Антон тут рядом» по программе «Курс добра».

1/4
«Антон тут рядом»
2/4
«Антон тут рядом»
3/4
«Антон тут рядом»
4/4
«Антон тут рядом»

Аукцион пройдет в московском бутик-отеле «Рихтер» 24 сентября. Участие в нем для коллекционеров — по предварительной регистрации. Желающим необходимо написать на почту pr@antontut.ru. Если какие-то из лотов не будут проданы, их можно будет купить после аукциона до 30 сентября, удвоенное пожертвование также пойдет в фонд.

Для того, чтобы помочь фонду, необязательно покупать работы. На сайте можно оставить разовое пожертвование или оформить ежемесячную подписку.

О строительстве ресурсного центра фонда «Антон тут рядом» стало известно в начале августа. Это будет первое пространство, где дети, подростки и взрослые с расстройством аутистического спектра (РАС), а также их близкие смогут бесплатно получить поддержку. Ежегодно помощь будут оказывать 10 тыс. семьям из разных городов России.

Центр предоставит детям, подросткам и взрослым с РАС доступ к необходимым услугам узкопрофильных специалистов, будет обучать родителей, помогать в составлении образовательных маршрутов детей и их трудоустройстве. Площадка станет первой и единственной в городе с таким комплексным подходом.

Расскажите друзьям