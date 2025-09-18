Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе

На аукционе можно будет приобрести работы не только известных художников со всей России — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ — но и студентов фонда «Антон тут рядом» и художников с аутизмом. В их числе — Андрей Кузькин, Иван Плющ, Анна Андржиевская, Анастасия Безвершук, Амгалан Ринчинэ, Денис Сироткин, Сергей Тиснек, Анастасия Ермолаева и другие. Т-Банк удвоит сумму пожертвования в фонд «Антон тут рядом» по программе «Курс добра».