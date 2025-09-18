Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе

Фонд поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» и Центр развития современного искусства Scan проведут благотворительный аукцион, средства с которого пойдут на строительство и открытие первого Ресурсного центра по вопросам аутизма в Санкт-Петербурге. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службах организаций.
На аукционе можно будет приобрести работы не только известных художников со всей России — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ — но и студентов фонда «Антон тут рядом» и художников с аутизмом. В их числе — Андрей Кузькин, Иван Плющ, Анна Андржиевская, Анастасия Безвершук, Амгалан Ринчинэ, Денис Сироткин, Сергей Тиснек, Анастасия Ермолаева и другие. Т-Банк удвоит сумму пожертвования в фонд «Антон тут рядом» по программе «Курс добра».
Аукцион пройдет в московском бутик-отеле «Рихтер» 24 сентября. Участие в нем для коллекционеров — по предварительной регистрации. Желающим необходимо написать на почту pr@antontut.ru. Если какие-то из лотов не будут проданы, их можно будет купить после аукциона до 30 сентября, удвоенное пожертвование также пойдет в фонд.
Для того, чтобы помочь фонду, необязательно покупать работы. На сайте можно оставить разовое пожертвование или оформить ежемесячную подписку.
О строительстве ресурсного центра фонда «Антон тут рядом» стало известно в начале августа. Это будет первое пространство, где дети, подростки и взрослые с расстройством аутистического спектра (РАС), а также их близкие смогут бесплатно получить поддержку. Ежегодно помощь будут оказывать 10 тыс. семьям из разных городов России.
Центр предоставит детям, подросткам и взрослым с РАС доступ к необходимым услугам узкопрофильных специалистов, будет обучать родителей, помогать в составлении образовательных маршрутов детей и их трудоустройстве. Площадка станет первой и единственной в городе с таким комплексным подходом.