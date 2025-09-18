Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон
У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение
Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон
Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом
Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи

В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ

Фото: Cash Macanaya/Unsplash

Италия стала первой страной в ЕС, в которой одобрили закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Об этом пишет The Gurdian.

Цель закона состоит в том, чтобы продвигать «прозрачное и безопасное использование искусственного интеллекта», уделяя особое внимание «инновациям, кибербезопасности и защите частной жизни», пишет издание.
Он предусматривает лишение свободы от одного года до пяти лет за использование ИИ для причинения вреда, например для создания дипфейков.

Кроме того, будут ужесточены наказания за совершение таких преступлений, как мошенничество и кража личных данных, с помощью нейросетей. Детям в возрасте до 14 лет потребуется согласие родителей на доступ к этой технологии.

Закон также предусматривает, что произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта, будут защищены авторским правом, если они являются результатом «подлинных интеллектуальных усилий». Использование анализа данных с помощью искусственного интеллекта будет разрешено только для контента, который не будет защищен авторским правом, или для научных исследований.

Расскажите друзьям
Теги:
ЕС