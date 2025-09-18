В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ

Италия стала первой страной в ЕС, в которой одобрили закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Об этом пишет The Gurdian.
Цель закона состоит в том, чтобы продвигать «прозрачное и безопасное использование искусственного интеллекта», уделяя особое внимание «инновациям, кибербезопасности и защите частной жизни», пишет издание.
Он предусматривает лишение свободы от одного года до пяти лет за использование ИИ для причинения вреда, например для создания дипфейков.
Кроме того, будут ужесточены наказания за совершение таких преступлений, как мошенничество и кража личных данных, с помощью нейросетей. Детям в возрасте до 14 лет потребуется согласие родителей на доступ к этой технологии.
Закон также предусматривает, что произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта, будут защищены авторским правом, если они являются результатом «подлинных интеллектуальных усилий». Использование анализа данных с помощью искусственного интеллекта будет разрешено только для контента, который не будет защищен авторским правом, или для научных исследований.