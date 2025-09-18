В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ

Закон также предусматривает, что произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта, будут защищены авторским правом, если они являются результатом «подлинных интеллектуальных усилий». Использование анализа данных с помощью искусственного интеллекта будет разрешено только для контента, который не будет защищен авторским правом, или для научных исследований.