В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков

Zoom анонсировал новую функцию ― фотореалистичные аватары, которые смогут участвовать в видеозвонках вместо пользователей. Для корпоративных клиентов функция станет доступна в декабре, сообщает TheVerge.
Цифрового двойника можно будет сделать прямо в сервисе или сгенерировать при помощи загруженной фотографии. После создания аватара на него можно будет примерить разные деловые наряды. Во время видеоконференций он будет отслеживать мимику и движения, повторяя все, что говорит и делает пользователь.
Для функции предусмотрены меры безопасности. Сервис будет аутентифицировать пользователя через камеру, а при использовании цифрового двойника на экране появится уведомление для других пользователей.
Помимо реалистичных ИИ-аватаров, с декабря в сервис добавят синхронный перевод речи. На старте будут поддерживаться английский, немецкий, китайский, французский, испанский, арабский, японский, португальский и итальянский.
Еще одно нововведение — обновленная версия ИИ-ассистента Zoom, который может, например, планировать встречи или создавать видеоклипы. Уже в этом месяце пользователи смогут «приводить» ассистента и на офлайн-встречи, а также конференции в других платформах, таких как Microsoft Teams и Google Meet, где он будет вести заметки.