В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков

Цифрового двойника можно будет сделать прямо в сервисе или сгенерировать при помощи загруженной фотографии. После создания аватара на него можно будет примерить разные деловые наряды. Во время видеоконференций он будет отслеживать мимику и движения, повторяя все, что говорит и делает пользователь.