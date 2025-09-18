Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя

Певица Мэрайя Кэри cделала мерч с мемом, который появился после одного из ее интервью, пишет Billboard.

На Amazon доступна белая футболка с фотографией Кэри, на которой она поправляет солнцезащитные очки. Под ней напечатана цитата: «Думаю, я сделала достаточно». Товар продается по цене 45 долларов (около 3700 рублей).

Мем появился после интервью артистки в программе «The Scott Mills Breakfast Show» в августе. На шоу обсудили полет Кэти Перри в космос. Кэри спросили, хотела бы она повторить это. Певица не выразила такого желания и сказала: «Думаю, я сделала достаточно».

Недавно Мэрайя выиграла суд по делу об авторских правах на песню «All I Want for Christmas Is You». В 2023 году музыканты Энди Стоун и Трой Пауэрс подали иск против Кэри. Они утверждали, что написали одноименную песню в 1988-м и она стала кантри-хитом.

